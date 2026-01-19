TOKİ Şanlıurfa Kura Sonuçları Açıklandı

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından gerçekleştirilen Şanlıurfa kura çekimi sonuçları, 19 Ocak 2026 tarihinde noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirildi. Bu çekim, 500 bin konut kampanyası kapsamında önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Kura sonuçları, vatandaşların konut sahibi olma hayallerinin gerçeğe dönüşmesi adına büyük bir merakla bekleniyordu. Şanlıurfa’daki konut projeleri ile ilgili detaylar, özellikle Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü gibi merkez ilçelerdeki konutların sayıları ile birlikte açıklanmış durumda.

Kura Sonuçları ve İsim Listeleri

Şanlıurfa kura çekimi sonucunda belirlenen hak sahiplerinin isim listeleri, ilgili ilçelere göre düzenlenerek yayımlandı. İsim listelerinde, başvuru sahiplerinin sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve durum bilgileri yer alıyor. Kura sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahipleri, isim listeleri üzerinden kontrollerini yapabilecekler. Asil ve yedek olarak hak kazanamayan başvuru sahipleri, 5 bin lira olan başvuru ücretlerini beş iş günü içerisinde geri alabilecekler.

Konut Dağılımı ve Proje Detayları

Şanlıurfa'da toplam 13 bin 790 konut inşa edilecek. Bu konutların büyük bir kısmı, Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde yer alacak. Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü'ye toplamda 9 bin konut inşa edilmesi planlanırken, diğer ilçelere de çeşitli sayılarda konut tahsis edilecek. Akçakale’ye 350, Birecik’e 180, Bozova’ya 700, Ceylanpınar’a 200, Halfeti’ye 400, Harran’a 700, Hilvan’a 110, Siverek’e 750, Suruç’a 800 ve Viranşehir’e 600 konut yapılması hedefleniyor.

Sorgulama Ekranı ve Bilgilendirme

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları, internet üzerinden erişime açılacak bir sorgulama ekranı aracılığıyla da öğrenilebilecek. Kuraya katılan vatandaşlar, telefon, bilgisayar veya tablet gibi cihazlarla isimlerini kontrol edebilecekler. Sorgulama ekranı, kura çekiminin tamamlanmasının ardından aktif hale gelecek. Bu ekran, adayların asıl veya yedek durumlarını, başvuru sıra numaralarını ve diğer bilgileri içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Kura Çekim Takvimi

Şanlıurfa'daki kura çekimi, 19 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilirken, diğer iller için kura çekimleri de devam edecek. 22 Ocak'ta Amasya, 24 Ocak'ta Aydın, 21 Ocak'ta Trabzon ve Tokat illerinde kura çekimleri yapılacak. 23 Ocak Cuma günü Manisa, Kastamonu ve Sivas, 25 Ocak'ta ise Giresun ilinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Bu süreç, TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında vatandaşlara sunmuş olduğu fırsatları artırmak amacıyla planlanmıştır.