Togg için Almanya’da 1000 araçlık kontenjan: İşte ön sipariş ücreti

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa’daki ilk durağı olan Almanya’da ön siparişe açılıyor. Marka, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Almanya saatiyle 10.00’dan itibaren T10X ve T10F modelleri için sipariş ekranını açacak.

Ön siparişler, Togg’un dijital mobilite platformu Trumore üzerinden yapılacak. Şirket, 600 adedi 2025 yılı bitmeden teslim edilmek üzere toplam 1000 araçlık bir kontenjan ayırdı. İlk etapta teslimatlar T10X ve T10F V2 RWD Uzun Menzil versiyonlarıyla başlayacak.

Kullanıcıların ön sipariş oluşturabilmeleri için 1.000 Euro ödeme yapmaları gerekiyor. Eğer ön sipariş, siparişe dönüşmezse bu ücret müşterilere iade edilecek. 1000 aracın siparişi tamamlandığında sistem kısa süreliğine kapanacak, ardından 2026 teslimatlı yeni versiyonlar için yeniden açılacak.

Togg’un Almanya fiyat listesi ise 29 Eylül’de resmi web sitesi üzerinden paylaşılacak.