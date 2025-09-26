Dolar
41,5106 %0,71
Euro
48,6006 %1,00
Gram Altın
5.025,55 % 0,50
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Togg için Almanya’da 1000 araçlık kontenjan: İşte ön sipariş ücreti

Togg için Almanya’da 1000 araçlık kontenjan: İşte ön sipariş ücreti

Togg, Almanya’da 29 Eylül’den itibaren T10X ve T10F için ön sipariş alacak. 1000 araçlık kontenjan için kullanıcılar 1.000 Euro ödeyecek.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Togg için Almanya’da 1000 araçlık kontenjan: İşte ön sipariş ücreti
Okunma Süresi: 1 dk

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa’daki ilk durağı olan Almanya’da ön siparişe açılıyor. Marka, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Almanya saatiyle 10.00’dan itibaren T10X ve T10F modelleri için sipariş ekranını açacak.

Ön siparişler, Togg’un dijital mobilite platformu Trumore üzerinden yapılacak. Şirket, 600 adedi 2025 yılı bitmeden teslim edilmek üzere toplam 1000 araçlık bir kontenjan ayırdı. İlk etapta teslimatlar T10X ve T10F V2 RWD Uzun Menzil versiyonlarıyla başlayacak.

Kullanıcıların ön sipariş oluşturabilmeleri için 1.000 Euro ödeme yapmaları gerekiyor. Eğer ön sipariş, siparişe dönüşmezse bu ücret müşterilere iade edilecek. 1000 aracın siparişi tamamlandığında sistem kısa süreliğine kapanacak, ardından 2026 teslimatlı yeni versiyonlar için yeniden açılacak.

Togg’un Almanya fiyat listesi ise 29 Eylül’de resmi web sitesi üzerinden paylaşılacak.

#Almanya
#Togg
#T10x
#T10f
#Önsipariş
#Trumore
Marmara Denizi'nde Müsilaj Tehdidi: Uzmanlardan Acil Önlem Çağrısı
Marmara Denizi'nde Müsilaj Tehdidi: Uzmanlardan Acil Önlem Çağrısı
#Gündem / 26 Eylül 2025
Dizi Aşkı Gerçek Oldu! Ünlü Çift Evleniyor
Dizi Aşkı Gerçek Oldu! Ünlü Çift Evleniyor
#Magazin / 26 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Borsa İstanbul Haftayı Düşük Tamamladı, Altın ve Dolar Yükseldi
Borsa İstanbul Haftayı Düşük Tamamladı, Altın ve Dolar Yükseldi
Ekonomi
Euro Bölgesi'nde Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Yükseldi
Euro Bölgesi'nde Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Yükseldi
Telefonunuzdaki Uygulamalar Sizi Dinliyor Olabilir
Telefonunuzdaki Uygulamalar Sizi Dinliyor Olabilir
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Yeni Forveti Princess Ibini-lsei'yi Kadrosuna Kattı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Yeni Forveti Princess Ibini-lsei'yi Kadrosuna Kattı
İstanbul Kartal'da Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı
İstanbul Kartal'da Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı
90'ların Efsane Dizisi "Baywatch"un Oyuncularının Karanlık Tarihçesi
90'ların Efsane Dizisi "Baywatch"un Oyuncularının Karanlık Tarihçesi
Gürsel Tekin CHP'den İhraç Edildi
Gürsel Tekin CHP'den İhraç Edildi
Güllü'nün Cenazesi İstanbul'a Gönderildi
Güllü'nün Cenazesi İstanbul'a Gönderildi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft