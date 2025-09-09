Tofaş Hisselerinde Yükseliş: Stellantis İle Anlaşma Sonrası Hızla Değer Kazandı

Tofaş, Stellantis ile yaptığı yeni araç üretimi anlaşmasının ardından Borsa İstanbul'da önemli bir yükseliş kaydetti. Şirketin açıklamaları sonrası hisse değerleri, gün içerisinde yüzde 7'yi aşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Tofaş ve Stellantis Arasındaki İş Birliği

Tofaş, Stellantis ile 256 milyon Euro tutarında bir yatırım ile yıllık 150 bin adet üretim kapasitesine sahip bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma, Tofaş'ın sektördeki konumunu güçlendirecek ve yeni nesil hafif ticari araçların üretimine olanak sağlayacak. Anlaşmanın ardından Tofaş hisseleri, güne 230 liradan başladı ve gün içinde 239 liraya kadar yükseldi. Saat 11.00 itibarıyla hisse değeri 238,30 liradan işlem görüyordu.

Projenin Detayları ve Beklentiler

Şirketten alınan bilgilere göre, Stellantis markalarına ait Fiat, Opel, Citroën ve Peugeot için “K9” model hafif ticari araç ve “Combi” versiyonları Türkiye'de üretilecek. Proje, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde hayata geçirilecek ve demonte araçlar (CKD) dahil olmak üzere yıllık 150 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak. Proje kapsamında, yatırım faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından 2034'ün son çeyreğine kadar CKD hariç yaklaşık 660 bin adet araç üretilmesi öngörülüyor. Üretilen araçların yaklaşık yüzde 80'inin Türkiye pazarına sunulması planlanıyor.

Bu stratejik adım, Tofaş'ın üretim kapasitesini artırarak, hem iç pazar hem de dış pazarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Yatırımcılar için bu gelişme, şirketin gelecekteki performansı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.