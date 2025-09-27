TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnaf için şartların iyileştirilmesi gerekiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim 2025 tarihinde açılmasının ardından esnafın beklediği düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep etti. Palandöken, bu dönemde esnafın çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, perakende yasasında yapılacak değişikliklerin önemine dikkat çekti.

Perakende Yasası'nda Değişiklik Talepleri

Palandöken, esnafın ticaret yapabilmesi için gerekli şartların iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, perakende yasasında gerçekleştirilecek düzenlemelerin büyük önem taşıdığını ifade etti. "Meclis açıldığında, esnaf ve sanatkârların çalışma hayatının kolaylaştırılması ve ekonomiye katkılarının artırılması için gerekli adımlar atılmalıdır" diyen Palandöken, bu sürecin hem esnafın hem de devletin gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağını açıkladı.

Esnafın daha kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabilmesi ve bulundukları bölgelerde ticaretlerini sürdürebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Açılış-kapanış saatlerinin belirlenmesi, yerel nüfusa göre oranların düzenlenmesi ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulması gibi önlemler hayata geçirilmelidir" dedi.

Sosyal Güvenlikte Norm Birliği ve Bağ-Kur Prim Gün Sayısı

Palandöken, esnaf ve sanatkârlar için hayati öneme sahip bir diğer konunun sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması olduğunu belirtti. "Esnafın en büyük sorunlarından biri Bağ-Kur prim gün sayısıdır. Yanında çalışanların 7 bin 200 günde emekli olurken, esnafın 9 bin günde emekli olması büyük bir adaletsizlik yaratıyor" dedi. Bu durumun düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, 7 bin 200 güne indirilmesi gerektiğini ve bu konuda esnafın yaşadığı sıkıntıların bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı tarafından sağlanan sağlık sigortası kolaylığının yıl sonunda sona ereceğini belirten Palandöken, esnafın sağlık hizmetlerine erişiminin kalıcı bir şekilde sağlanması gerektiğini de dile getirdi. Bu tür düzenlemelerin işsizlik oranlarının azaltılması ve meslek liselerinin güçlendirilmesi açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

Esnafın Borçlarının Yapılandırılması

Palandöken, esnafın mevcut borçlarının yapılandırılması gerektiğini ifade ederek, "Borçlarını ödeyemeyen esnafın tekrar ticaret yapabilmesi için yeni bir yapılandırma sürecine ihtiyaç var" dedi. Bu yapılandırmanın, esnafın kendi sermayesiyle hem devlete katkı sağlaması hem de ailelerinin ihtiyaçlarını karşılaması açısından önemli olduğunu vurguladı. "Biz af istemiyoruz, borçlarımızı ödeyebilmemiz için yapılandırma talep ediyoruz" diyerek, halkın bu konudaki algısının düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

Palandöken, 1 Ekim sonrası Meclis gündeminde bu sorunların ele alınmasını beklediklerini söyleyerek, 2025 yılında esnafın sorunlarının çözülmesiyle birlikte 2026'da insanların daha rahat bir yaşam sürdürebileceğini umduğunu belirtti. Pandemi, doğal afetler ve enflasyon gibi etkenlerin esnafı zor duruma soktuğunu ifade eden Palandöken, bu olumsuzlukların giderilmesi için gerekli adımların atılmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.