Dolar
41,5106 %0,71
Euro
48,6006 %1,00
Gram Altın
5.025,55 % 0,50
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnaf için şartların iyileştirilmesi gerekiyor

TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnaf için şartların iyileştirilmesi gerekiyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnaf için şartların iyileştirilmesi gerekiyor
Okunma Süresi: 3 dk

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim 2025 tarihinde açılmasının ardından esnafın beklediği düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep etti. Palandöken, bu dönemde esnafın çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, perakende yasasında yapılacak değişikliklerin önemine dikkat çekti.

Perakende Yasası'nda Değişiklik Talepleri

Palandöken, esnafın ticaret yapabilmesi için gerekli şartların iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, perakende yasasında gerçekleştirilecek düzenlemelerin büyük önem taşıdığını ifade etti. "Meclis açıldığında, esnaf ve sanatkârların çalışma hayatının kolaylaştırılması ve ekonomiye katkılarının artırılması için gerekli adımlar atılmalıdır" diyen Palandöken, bu sürecin hem esnafın hem de devletin gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağını açıkladı.

Esnafın daha kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabilmesi ve bulundukları bölgelerde ticaretlerini sürdürebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Açılış-kapanış saatlerinin belirlenmesi, yerel nüfusa göre oranların düzenlenmesi ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulması gibi önlemler hayata geçirilmelidir" dedi.

Sosyal Güvenlikte Norm Birliği ve Bağ-Kur Prim Gün Sayısı

Palandöken, esnaf ve sanatkârlar için hayati öneme sahip bir diğer konunun sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması olduğunu belirtti. "Esnafın en büyük sorunlarından biri Bağ-Kur prim gün sayısıdır. Yanında çalışanların 7 bin 200 günde emekli olurken, esnafın 9 bin günde emekli olması büyük bir adaletsizlik yaratıyor" dedi. Bu durumun düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, 7 bin 200 güne indirilmesi gerektiğini ve bu konuda esnafın yaşadığı sıkıntıların bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı tarafından sağlanan sağlık sigortası kolaylığının yıl sonunda sona ereceğini belirten Palandöken, esnafın sağlık hizmetlerine erişiminin kalıcı bir şekilde sağlanması gerektiğini de dile getirdi. Bu tür düzenlemelerin işsizlik oranlarının azaltılması ve meslek liselerinin güçlendirilmesi açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

Esnafın Borçlarının Yapılandırılması

Palandöken, esnafın mevcut borçlarının yapılandırılması gerektiğini ifade ederek, "Borçlarını ödeyemeyen esnafın tekrar ticaret yapabilmesi için yeni bir yapılandırma sürecine ihtiyaç var" dedi. Bu yapılandırmanın, esnafın kendi sermayesiyle hem devlete katkı sağlaması hem de ailelerinin ihtiyaçlarını karşılaması açısından önemli olduğunu vurguladı. "Biz af istemiyoruz, borçlarımızı ödeyebilmemiz için yapılandırma talep ediyoruz" diyerek, halkın bu konudaki algısının düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

Palandöken, 1 Ekim sonrası Meclis gündeminde bu sorunların ele alınmasını beklediklerini söyleyerek, 2025 yılında esnafın sorunlarının çözülmesiyle birlikte 2026'da insanların daha rahat bir yaşam sürdürebileceğini umduğunu belirtti. Pandemi, doğal afetler ve enflasyon gibi etkenlerin esnafı zor duruma soktuğunu ifade eden Palandöken, bu olumsuzlukların giderilmesi için gerekli adımların atılmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.

#Bendevi Palandöken
#Esnaf
#Tesk
#Ticaret
Erdoğan'dan Deniz Kuvvetleri Günü Mesajı
Erdoğan'dan Deniz Kuvvetleri Günü Mesajı
#Gündem / 27 Eylül 2025
Sosyal Medyada Yeni Trend: Avokado Çekirdeğini Rendeleyip Zeytinyağıyla Tüketmek Moda Oldu
Sosyal Medyada Yeni Trend: Avokado Çekirdeğini Rendeleyip Zeytinyağıyla Tüketmek Moda Oldu
#Gündem / 27 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Togg için Almanya’da 1000 araçlık kontenjan: İşte ön sipariş ücreti
Togg için Almanya’da 1000 araçlık kontenjan: İşte ön sipariş ücreti
Ekonomi
Borsa İstanbul Haftayı Düşük Tamamladı, Altın ve Dolar Yükseldi
Borsa İstanbul Haftayı Düşük Tamamladı, Altın ve Dolar Yükseldi
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Boşandı
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Boşandı
Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Yeni Bilirkişi Raporu: 6 Kişi Daha Sorumlu Tutuldu
Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Yeni Bilirkişi Raporu: 6 Kişi Daha Sorumlu Tutuldu
Adalet Bakanlığı Promosyon Ödemeleri ve Sorgulama İşlemleri
Adalet Bakanlığı Promosyon Ödemeleri ve Sorgulama İşlemleri
Muğla'da Kış Hasadı Başladı, 81 İle Dağıtılıyor
Muğla'da Kış Hasadı Başladı, 81 İle Dağıtılıyor
Ünlü Sanatçı Güllü Hayatını Kaybetti
Ünlü Sanatçı Güllü Hayatını Kaybetti
2025 KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
2025 KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft