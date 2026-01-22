Sivas'ta 2025 Yılında Konut Satışları Yüzde 29,3 Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta konut satışları, 2024 yılına kıyasla önemli bir artış göstererek toplamda 11 bin 47 adede ulaştı. 2024 yılında bu rakam 8 bin 545 olarak kaydedilmişti.

Konut Satışlarının Dağılımı

2025 yılında Sivas'ta gerçekleştirilen konut satışlarının detayları da dikkat çekiyor. Satılan konutların 4 bin 700'ü ilk el satışlardan, 6 bin 347'si ise ikinci el konut satışlarından oluşuyor. İpotekli satışlar ise toplamda 1.295 konut ile önemli bir yer tutarken, diğer satışlar grubunda 9 bin 752 konut satıldığı belirtildi. Bu veriler, Sivas'taki konut piyasasının dinamiklerini yansıtan önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Artış Oranı ve Ekonomik Etkiler

Sivas'ta 2025 yılında konut satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 29,3 oranında artması, bölgedeki ekonomik ve sosyal gelişmelerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yerel ekonomideki bu canlılık, inşaat sektöründeki hareketliliği de beraberinde getiriyor. Ayrıca, konut satışlarındaki bu artış, Sivas'ın çekiciliğinin arttığını ve bölgeye olan talebin yükseldiğini gösteriyor.

Bölgedeki gayrimenkul piyasasının gelişimi, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için fırsatlar sunarken, şehirdeki yaşam kalitesinin artmasına da katkı sağlıyor. Sivas'ta konut satışlarının artışı, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların konut projelerine yönelik çalışmalarını da teşvik edici bir etki yaratıyor.

Özetle, Sivas'ta konut satışlarının 2025 yılında kaydedilen artışı, sadece bir rakamdan ibaret olmayıp, aynı zamanda bölgenin ekonomik sağlığını ve konut piyasasının potansiyelini gözler önüne seriyor.