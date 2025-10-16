Dolar
Euro
Gram Altın
Ekonomi Sinop'un Türkeli İlçesinde Balıkçılar Gecede 3 Bin 200 Palamut Avladı

Sinop'un Türkeli İlçesinde Balıkçılar Gecede 3 Bin 200 Palamut Avladı

Yayınlanma
14
Sinop'un Türkeli İlçesinde Balıkçılar Gecede 3 Bin 200 Palamut Avladı
Okunma Süresi: 2 dk

Sinop'un Türkeli ilçesinde, balıkçılar bir gecede gerçekleştirdikleri avla 3 bin 200 palamut yakalayarak limana döndü. Bu önemli gelişme, balıkçılık sezonunun başlangıcında beklenen verimin alınamamasıyla birlikte yaşanan palamut bolluğunun etkilerini gözler önüne serdi.

Palamut Avında Beklenen Verim Artışı

Güzelkent açıklarına açılan balıkçılar Sinan Ersoy ve Cüneyt Yücel, gece boyunca avladıkları palamutlarla dikkat çekti. Güzelkent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mürsel Sarısoy, av sezonunun başında beklenen verimin sağlanamadığını ancak son günlerde palamut miktarında önemli bir artış yaşandığını ifade etti. Sarısoy, "Uzun süre verimli av olmadı, ancak son günlerde palamut kendini göstermeye başladı. Şu anda teknelerimiz her seferden dolu dönüyor. Bu da hem balıkçılarımızın hem de vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor," şeklinde konuştu.

Balıkların Dağıtım Süreci

Avlanan palamutlar, soğuk hava depolarında muhafaza edilerek çevre il ve ilçelere dağıtılmak üzere hazırlanıyor. Bu durum, bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin canlanmasına ve yerel ekonominin desteklenmesine katkı sağlıyor. Sarısoy, balıkçıların umutlarının arttığını ve bu durumun hem bireysel hem de toplumsal açıdan olumlu bir etki yarattığını belirtti.

Balıkçılık sektöründeki bu gelişmeler, Türkeli ilçesinin tarım ve gıda açısından önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bölgedeki balıkçıların yaşadığı bu olumlu süreç, sürdürülebilir avlanma yöntemleriyle desteklenerek, gelecek sezonlar için de umut vadediyor.

