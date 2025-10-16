Dolar
Opera Air'ı İndiren Her 10 Kullanıcı için Bir Kedi Evi!

Opera Air’ı İndiren Her 10 Kullanıcı için Bir Kedi Evi!

16 Ekim Dünya Kedi Günü, bu yıl Opera'nın "Kedi Mahallesi" projesiyle anlam kazanıyor. Teknoloji firması Opera, hayvan hakları konusunda öncü bir kuruluş olan HAÇİKO ile iş birliği yaparak, sokak kedilerine sıcak ve güvenli barınaklar sağlamayı amaçlıyor. Proje çerçevesinde, Opera Air tarayıcısını indiren her 10 kullanıcı için bir kedi evi bağışlanacak. Böylece dijital dünyada yapılan her indirme, gerçek hayatta bir kedinin daha güvenli bir yuvaya kavuşmasına katkı sağlayacak.

Opera Air ile Kedi Mahallesi Projesi

Opera Air tarayıcısının en son sürümünü güncelleyen kullanıcılar, tarayıcının sağ alt köşesinde beliren sanal kediyi görecekler. Kullanıcılar, bu kedinin üzerine tıklayarak onunla etkileşimde bulunabilecek ve çeşitli eğlenceli tepkiler alabilecekler. Sanal kedi, kullanıcılar Opera Air’de gezinirken zaman zaman ortaya çıkıp kaybolacak. Kullanıcıların karşısına çıkan bu "mindfulness kedisi", bazen uyurken, bazen oyun oynarken ya da yoga yaparken kendini gösterecek.

Teknolojinin ve Şefkatin Buluşması

Opera Air Ürün Kıdemli Direktörü Muhammed Salah Mourad, projenin amacını "Kullanıcılarımızın iyi oluş halini, her zaman yalnızca bir tık uzağında bulunan ücretsiz farkındalık araçlarıyla güçlendirmek" şeklinde ifade etti. Mourad, aynı zamanda eğlenceli bir deneyim sunmayı da hedeflediklerini belirtti. Sanal kedinin, geçmişte sokakta yaşamış bir kedi olarak Opera Air’de kendine bir yuva bulduğunu vurguladı.

HAÇİKO ile İş Birliği ve Destek Çağrısı

Projeye destek olmak isteyenler, HAÇİKO'ya bağış yaparak Kedi Mahallesi'nin büyümesine katkıda bulunabilirler. Her bir bağış, daha fazla kedinin sıcak ve güvenli bir yuvaya kavuşmasına yardımcı olacak. HAÇİKO Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Gedik, sokak kedilerinin İstanbul’un kimliğinin bir parçası olduğunu belirterek, "Farkındalık sadece insanlar için değil, paylaştığımız dünya için de gerekli" ifadesini kullandı. Gedik, teknolojinin iyiliğe aracılık etme gücünü vurgulayarak, "Her bir kedi evi, minik dostlarımız için bir barınaktan çok daha fazlası" dedi.

Opera Air’i indirmek ve projeye destek olmak için ilgili bağlantılara ulaşabilirsiniz.

