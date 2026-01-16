Samsun'da Motorlu Taşıt Sayısı Bir Yılda 39 Bin 647 Adet Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili verileri açıkladı. Verilere göre, Samsun'da son bir yılda motorlu taşıt sayısında gözlemlenen artış, 39 bin 647 adet olarak kaydedildi. Böylece, 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 536 bin 631'e ulaştı.

Motorlu Taşıtların Dağılımı

Samsun'daki motorlu taşıtların büyük bir kısmını otomobiller oluşturmaktadır. 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla toplam motorlu kara taşıtlarının yüzde 48,2'si olan 258 bin 422 adet araç, otomobillerden oluşurken, kamyonetler 89 bin 819 adetle (yüzde 16,7), motosikletler ise 95 bin 168 adetle (yüzde 17,7) takip etmektedir. Diğer taşıt türleri arasında minibüs, kamyon, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar yer almakta, bu gruptaki araçların toplam içindeki payları görece daha düşük seviyelerde kalmaktadır.

Devir İşlemleri ve Artış Oranları

2025 yılı Aralık ayında Samsun'da toplam 18 bin 770 taşıtın devri gerçekleştirilmiştir. Devir işlemlerinde otomobiller en fazla paya sahip olurken, bunu kamyonet ve motosikletler izlemektedir. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranlarına bakıldığında, en yüksek artışın özel amaçlı taşıtlarda görüldüğü belirtilmektedir. Özel amaçlı taşıtları, motosiklet ve otomobil grupları takip etmektedir.

Türkiye Genelindeki Durum

Aynı dönemde Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 33 milyon 612 bin 650 olarak kaydedildi. Samsun, bu toplam içerisinde motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sına sahip bulunmaktadır. 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla, Türkiye genelindeki trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 otomobilin yakıt türleri açısından dağılımında benzinli araçların ilk sırada yer aldığı gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra, hibrit, elektrikli ve dizel araçlar da önemli bir paya sahipken, LPG'li otomobillerin oranı ise daha düşük seviyelerde kalmaktadır.

Otomobillerin motor silindir hacimlerine bakıldığında ise 1300 cc ve altı motor hacmine sahip araçların öne çıktığı görülmektedir. Bu veriler, Samsun'daki motorlu taşıtların çeşitliliğini ve artan araç sayısını gözler önüne sermektedir.