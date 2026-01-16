Dolar
43,2812 %0.23
Euro
50,2265 %-0.05
Gram Altın
6.390,84 % -0,06
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Samsun'da Motorlu Taşıt Sayısı Bir Yılda 39 Bin 647 Adet Arttı

Samsun'da Motorlu Taşıt Sayısı Bir Yılda 39 Bin 647 Adet Arttı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Samsun'da Motorlu Taşıt Sayısı Bir Yılda 39 Bin 647 Adet Arttı
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili verileri açıkladı. Verilere göre, Samsun'da son bir yılda motorlu taşıt sayısında gözlemlenen artış, 39 bin 647 adet olarak kaydedildi. Böylece, 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 536 bin 631'e ulaştı.

Motorlu Taşıtların Dağılımı

Samsun'daki motorlu taşıtların büyük bir kısmını otomobiller oluşturmaktadır. 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla toplam motorlu kara taşıtlarının yüzde 48,2'si olan 258 bin 422 adet araç, otomobillerden oluşurken, kamyonetler 89 bin 819 adetle (yüzde 16,7), motosikletler ise 95 bin 168 adetle (yüzde 17,7) takip etmektedir. Diğer taşıt türleri arasında minibüs, kamyon, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar yer almakta, bu gruptaki araçların toplam içindeki payları görece daha düşük seviyelerde kalmaktadır.

Devir İşlemleri ve Artış Oranları

2025 yılı Aralık ayında Samsun'da toplam 18 bin 770 taşıtın devri gerçekleştirilmiştir. Devir işlemlerinde otomobiller en fazla paya sahip olurken, bunu kamyonet ve motosikletler izlemektedir. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranlarına bakıldığında, en yüksek artışın özel amaçlı taşıtlarda görüldüğü belirtilmektedir. Özel amaçlı taşıtları, motosiklet ve otomobil grupları takip etmektedir.

Türkiye Genelindeki Durum

Aynı dönemde Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 33 milyon 612 bin 650 olarak kaydedildi. Samsun, bu toplam içerisinde motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sına sahip bulunmaktadır. 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla, Türkiye genelindeki trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 otomobilin yakıt türleri açısından dağılımında benzinli araçların ilk sırada yer aldığı gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra, hibrit, elektrikli ve dizel araçlar da önemli bir paya sahipken, LPG'li otomobillerin oranı ise daha düşük seviyelerde kalmaktadır.

Otomobillerin motor silindir hacimlerine bakıldığında ise 1300 cc ve altı motor hacmine sahip araçların öne çıktığı görülmektedir. Bu veriler, Samsun'daki motorlu taşıtların çeşitliliğini ve artan araç sayısını gözler önüne sermektedir.

#Ekonomi
#Haberler
2026’nın En Stresli Havalimanları Açıklandı
2026’nın En Stresli Havalimanları Açıklandı
#Gündem / 16 Ocak 2026
Nevin Vurunbiği'nin Hayatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Bağışladığı Mal Varlığı
Nevin Vurunbiği'nin Hayatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Bağışladığı Mal Varlığı
#Gündem / 16 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Yastık Altı Altın Düzenlemesi: Kuyumcularda Belgesiz Altın Sorunu
Yastık Altı Altın Düzenlemesi: Kuyumcularda Belgesiz Altın Sorunu
Ekonomi
Dezenflasyon Sürecinde Para ve Maliye Politikasının Uyumu Önem Taşıyor
Dezenflasyon Sürecinde Para ve Maliye Politikasının Uyumu Önem Taşıyor
Ünlü Şarkıcı Buray, 4.500 Metreden Paraşütle Atladı
Ünlü Şarkıcı Buray, 4.500 Metreden Paraşütle Atladı
İletişim Başkanı Duran: Türkiye'nin Dış Politikasındaki Artan Rolü Büyük Stratejinin Sonucudur
İletişim Başkanı Duran: Türkiye'nin Dış Politikasındaki Artan Rolü Büyük Stratejinin Sonucudur
İzmir Mobilyacılar Odası Başkanlığı'na Zafer Koç Seçildi
İzmir Mobilyacılar Odası Başkanlığı'na Zafer Koç Seçildi
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltına Alındı
Petrolde Sert Düşüş Gerçekleşti: Akaryakıt Fiyatlarında İndirim Olacak mı?
Petrolde Sert Düşüş Gerçekleşti: Akaryakıt Fiyatlarında İndirim Olacak mı?
Oppo Reno 15 Serisi Türkiye’ye Geldi: Fiyatlar ve Uygunluk Durumu
Oppo Reno 15 Serisi Türkiye’ye Geldi: Fiyatlar ve Uygunluk Durumu
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft