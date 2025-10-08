Dolar
Rüzgar Enerjisi Şirketine Yatırım Yapan 2026'da Ne Kadar Kazanacak?

Rüzgar Enerjisi Şirketine Yatırım Yapan 2026’da Ne Kadar Kazanacak?

Rüzgar enerjisi yatırımı yapan Galata Wind Enerji A.Ş. için 2026 yılı hisse tahminleri açıklandı. Aracı kurumlar GWIND hissesi için 32,5 TL ile 55,53 TL arasında değişen hedef fiyatlar belirledi. Yatırımcısına yüksek getiri potansiyeli sunan şirket, yenilenebilir enerji sektöründeki büyümeden destek alıyor.

Yayınlanma 14
14
Rüzgar Enerjisi Şirketine Yatırım Yapan 2026’da Ne Kadar Kazanacak?
Okunma Süresi: 2 dk

Yenilenebilir enerji yatırımlarına ilgi artarken, rüzgar enerjisi alanında faaliyet gösteren Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) için 2026 yılı fiyat tahminleri açıklandı. Aracı kurumların yayımladığı analiz raporlarına göre, şirket hisseleri önümüzdeki yıl yatırımcısına önemli bir kazanç potansiyeli sunabilir.

Galata Wind (GWIND) 2026 Hedef Fiyat Tahminleri

2021 yılında halka arz edilen ve 4,5 yılda yatırımcısına yaklaşık 5 kat getiri sağlayan Galata Wind hissesi için 8 farklı aracı kurum yeni hedef fiyat raporu yayımladı.

Garanti BBVA: 39,6 TL hedef fiyat – Endeks üstü getiri

Phillipcapital: 49,1 TL hedef fiyat

Tera Yatırım: 42 TL hedef fiyat

Ak Yatırım: 51,62 TL hedef fiyat

OYAK Yatırım: 41,94 TL hedef fiyat

Deniz Yatırım: 44,6 TL hedef fiyat – Yüzde 80 potansiyel getiri

İş Yatırım: 55,53 TL hedef fiyat – En yüksek beklenti

Gedik Yatırım: 32,5 TL hedef fiyat – Endekse paralel getiri

Bazı kurumlar, özellikle Phillipcapital ve OYAK Yatırım, GWIND hissesini model portföylerine de dahil etti.

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Güçlü Büyüme

Fosil yakıtların çevresel etkileri ve tükenme riski, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebi hızla artırıyor. Bu kapsamda, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları hem küresel ölçekte hem de Türkiye’de rekor düzeyde büyüyor.

Uzmanlar, devlet teşvikleri ve karbon nötr hedeflerinin de etkisiyle, önümüzdeki yıllarda bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin borsada güçlü performans göstermeye devam edeceğini belirtiyor.

Sonuç: 2026’da Kazanç Potansiyeli Yüksek

Aracı kurumların analizlerine göre, Galata Wind (GWIND) hissesi için 2026 yılında yüzde 50 ila 80 arasında değişen bir getiri potansiyeli bulunuyor. Yenilenebilir enerji sektörünün büyüme ivmesi göz önünde bulundurulduğunda, GWIND hissesi yatırımcıların radarındaki önemli enerji şirketlerinden biri olmaya devam edecek.

