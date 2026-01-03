Q Yatırım Bankası'na Yönelik Operasyon: 3 İl, 9 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası hakkında başlatılan 'tefecilik ve aklama' suçlamasıyla ilgili soruşturmayı derinleştirerek önemli bir adım attı. Bu bağlamda, bankanın yetkilileri ve bağlantılı kişiler hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 9 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Soruşturma, İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyonlarla desteklendi.

Soruşturmanın Ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyası, 2025/202063 numarasıyla kaydedilmiştir. Soruşturmanın odak noktası, Q Yatırım Bankası'nın, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetki sınırlarını aşarak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uyguladığı iddialarıdır. Bu bağlamda, bankanın mali zorluk yaşayan şirketlere kredi adı altında borç vererek haksız kazanç sağladığı tespit edilmiştir.

Gözaltı Kararları ve Operasyonlar

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüpheli Ali E. ile bağlantılı olduğu belirlenen Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek gerekli adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirmiştir. Bu süreç, şüphelilerin örgüt içindeki rollerinin netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması ve suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla devam etmektedir.

Önceki Gelişmeler

Daha önce gerçekleştirilen işlemler sonucunda, Q Yatırım Bankası'nın yetkilisi Ali E. ile Yasef M. ve Mehmet A. isimli şahıslar, “tefecilik” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Başsavcılığın yaptığı açıklamalara göre, mali güvenliğin sağlanması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişi engellenmesi amacıyla yürütülen bu soruşturma, titizlikle devam etmektedir.

Q Yatırım Bankası'nın yüksek faiz uygulamaları ve bu yöntemle elde edilen gelirlerin aklandığı iddiaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış durumda. Soruşturmanın ilerleyişi ve elde edilecek bulgular, mali sistem üzerindeki etkileri açısından dikkatle takip edilmektedir.