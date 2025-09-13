Malatyalı Muhtarın Milyonluk Tespih Koleksiyonu Görenleri Şaşırtıyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Görgü Mahallesi'nin muhtarı Ayhan Yıldız, yıllar içerisinde biriktirdiği tespih koleksiyonu ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 4 milyon TL değerinde olduğu tahmin edilen bu koleksiyonda yer alan bazı tespihlerin değeri ise 200 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Yıldız, koleksiyonunu oluşturma sürecini ve tespihlerin kendisi için taşıdığı anlamı paylaşıyor.

Tespih Merakı 25 Yıl Önce Başladı

Muhtar Ayhan Yıldız, tespih merakının 25 yıl önce başladığını ve o günden bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinden tespihler topladığını belirtiyor. Şu anda bin 100'ün üzerinde tespih barındıran Yıldız, koleksiyonundaki bazı tespihlerin maddi değerinin yanı sıra manevi anlamlarının da büyük olduğunu ifade ediyor. Bu koleksiyon, sadece bir hobi olmanın ötesine geçerek, Yıldız için bir tutku halini almış durumda.

Değerli Tespihler ve Malzemeleri

Koleksiyonunda bulunan tespihlerden birinin, altından yapıldığı ve yaklaşık 200 bin TL değerinde olduğu bilgisi dikkat çekiyor. Yıldız, "Bunun gibi daha birkaç tane değerli tespihim var. Toplamda elimdeki tespihlerin değeri 3-4 milyon TL'nin üzerinde. Altın tespihlerin yanı sıra kaplumbağa kabuğu, uçak camı ve oltu taşı gibi farklı malzemelerden de tespihlerim var. Ayrıca göktaşı, kehribar ve damla gibi birçok değerli taşla yapılmış örnekler de mevcut," diyerek koleksiyonunun çeşitliliğine vurgu yapıyor.

Hediye Yoluyla Genişleyen Koleksiyon

Koleksiyonunu oluştururken yalnızca satın almakla kalmayıp, hediye yoluyla da birçok parça eklediğini belirten Yıldız, "Muhtar olmamız nedeniyle birçok yerden hediye tespihler aldım. Bakanlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızdan çeşitli hediyeler geldi. Bir yerde tespih gördüğümde, 'Sayın Bakanım, hediye eder misiniz?' diye soruyorum. Sağ olsunlar, çoğu hediye etti. Bu tespihlerin kimin tarafından hediye edildiğini not alıyordum," şeklinde konuştu. Yıldız, deprem öncesinde koleksiyonunu vitrinde sergilediğini, ancak sonrasında tüm tespihleri güvenli bir çelik kasada muhafaza ettiğini kaydetti.