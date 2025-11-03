Dolar
Kasım 2025 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: Civic'e Yine Zam Geldi!

Kasım 2025 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: Civic'e Yine Zam Geldi!

Kasım 2025 itibarıyla Honda modellerine yeni zamlar geldi. Civic’in başlangıç fiyatı 2,36 milyon TL’ye yükselirken, Jazz, HR-V, Type-R ve CR-V modelleri de zamlı listeyle satışa sunuldu.

Yayınlanma
14
Kasım 2025 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: Civic'e Yine Zam Geldi!
Okunma Süresi: 1 dk

Honda, Kasım 2025 fiyat listesini yayımladı. Türkiye’de büyük ilgi gören Civic başta olmak üzere pek çok modele zam gelirken, fiyatlar artık milyonları geçti. İşte Jazz, HR-V, Civic, Type-R ve CR-V modellerinin güncel fiyatları ve dikkat çeken detaylar…

Popüler Modellere Yeni Zamlar

Honda’nın en çok tercih edilen modellerinden Civic, bu ay da zamlanan araçlar arasında yer aldı. Ekim ayında 2.315.000 TL'den başlayan fiyat, Kasım itibarıyla 2.360.000 TL'ye yükseldi. Executive+ donanımı ise 2.690.000 TL’ye ulaştı.

Jazz ve HR-V’de Hibrit Seçenekler

Hibrit motorla sunulan Jazz’ın başlangıç fiyatı 1.730.000 TL olurken, HR-V modeli 2.330.000 TL’den başlıyor. Özellikle şehir içi kullanım için optimize edilen bu araçlar, verimlilik ve konfor vadediyor.

Type-R ve CR-V, Lüks ve Performans Arayanlara

Performans tutkunlarının gözdesi Type-R modeli, Kasım itibarıyla 5.490.000 TL fiyat etiketine sahip. Ailelerin favorisi CR-V ise hibrit motoru ve 4x4 seçeneğiyle 6.150.000 TL'den alıcı buluyor.

Kasım 2025 Honda Güncel Fiyat Listesi

ModelDonanımFiyat (TL)
JazzElegance1.730.000
 Crosstar1.875.000
HR-VElegance2.330.000
 Advance2.670.000
 Style+2.950.000
CivicElegance+2.360.000
 Executive+2.690.000
Type-RManuel5.490.000
CR-VAdvance6.150.000

Not: Fiyatlar Honda Türkiye’nin resmi web sitesinden alınmış olup, ay sonuna kadar geçerli olacak.

 

