Kasım 2025 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: Civic'e Yine Zam Geldi!

Honda, Kasım 2025 fiyat listesini yayımladı. Türkiye’de büyük ilgi gören Civic başta olmak üzere pek çok modele zam gelirken, fiyatlar artık milyonları geçti. İşte Jazz, HR-V, Civic, Type-R ve CR-V modellerinin güncel fiyatları ve dikkat çeken detaylar…

Popüler Modellere Yeni Zamlar

Honda’nın en çok tercih edilen modellerinden Civic, bu ay da zamlanan araçlar arasında yer aldı. Ekim ayında 2.315.000 TL'den başlayan fiyat, Kasım itibarıyla 2.360.000 TL'ye yükseldi. Executive+ donanımı ise 2.690.000 TL’ye ulaştı.

Jazz ve HR-V’de Hibrit Seçenekler

Hibrit motorla sunulan Jazz’ın başlangıç fiyatı 1.730.000 TL olurken, HR-V modeli 2.330.000 TL’den başlıyor. Özellikle şehir içi kullanım için optimize edilen bu araçlar, verimlilik ve konfor vadediyor.

Type-R ve CR-V, Lüks ve Performans Arayanlara

Performans tutkunlarının gözdesi Type-R modeli, Kasım itibarıyla 5.490.000 TL fiyat etiketine sahip. Ailelerin favorisi CR-V ise hibrit motoru ve 4x4 seçeneğiyle 6.150.000 TL'den alıcı buluyor.

Kasım 2025 Honda Güncel Fiyat Listesi

Model Donanım Fiyat (TL) Jazz Elegance 1.730.000 Crosstar 1.875.000 HR-V Elegance 2.330.000 Advance 2.670.000 Style+ 2.950.000 Civic Elegance+ 2.360.000 Executive+ 2.690.000 Type-R Manuel 5.490.000 CR-V Advance 6.150.000

Not: Fiyatlar Honda Türkiye’nin resmi web sitesinden alınmış olup, ay sonuna kadar geçerli olacak.