İslam Memiş'ten Altın Fiyatlarıyla İlgili Önemli Açıklama

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcılar ve vatandaşlar için büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle son iki haftada, altın fiyatlarında görülen ani değişimler, yüksekten gram altın alan yatırımcılar arasında endişe yarattı. Ancak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının yeniden toparlanacağına dair umut verici bilgiler paylaştı.

Altın Fiyatlarında Dikkat Çeken Dalgalanmalar

Son zamanlarda altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak önemli dalgalanmalar yaşadı. Geçtiğimiz iki haftada ons altın fiyatı, 4.282 dolara kadar yükselirken, kısa süre içinde 3.885 dolara kadar geriledi. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekti ve piyasalardaki belirsizlikleri artırdı. Haftaya 4.026 dolar seviyesinden başlayan ons altın, fiyatlardaki oynaklığın devam ettiğini gösteriyor.

İslam Memiş'in 2026 Vizyonu

İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik yaptığı açıklamada, kısa vadede fiyatların düşüş sürecinin devam edebileceğini, ancak 2026 yılı itibarıyla güçlü bir yükseliş trendi öngördüğünü belirtti. Memiş, "2026 yılında ons altın 4.888 dolar, gram altın ise 8 bin TL seviyelerini görebilir," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, altın yatırımcılarının dikkatini çekti ve piyasalarda yeni bir beklenti yarattı.

Piyasa Dinamikleri ve Yatırımcı Tavsiyeleri

Uzman, ayrıca Kasım ayında fiyatlarda düşüşlerin devam edebileceğini ve bu dönemi alım fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini vurguladı. Memiş, 3.800 dolar seviyesinin güçlü bir destek noktası olduğunu belirterek, yatırımcıların panik alımından kaçınmalarını önerdi. Merkez Bankası'nın alımları durdurmasının, piyasalardaki makas aralığını daralttığını ifade eden Memiş, altının hala en güvenilir yatırım aracı olmaya devam ettiğini söyledi.

Küresel Jeopolitik Riskler ve Altın

Küresel jeopolitik risklerin sürdüğüne dikkat çeken Memiş, Afrika ve dünya piyasalarında yükselen tansiyonun, yatırımcıların altına olan talebini etkilediğini belirtti. Uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında, altın portföyler için güvenilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların bu dinamikleri göz önünde bulundurarak, stratejik kararlar alması gerektiği vurgulandı.