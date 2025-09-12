İBB'den Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, toplu ulaşım ücretlerine yönelik önemli bir zam teklifi sundu. İBB Meclisi gündemine taşınan bu teklif, İstanbul'da toplu ulaşım sisteminin maliyetlerini dengelemek amacıyla hazırlandı.

Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi

İBB'nin Tarife Komisyonu ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu, toplu taşıma araçları, taksiler ve okul servislerini kapsayan "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" çalışmalarını tamamlayarak, yeni ücret tarifelerinde yüzde 30 oranında artış önerdi. Bu artış, İstanbul'daki ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından oldukça kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Önerilen Yeni Ücretler

Komisyonun raporuna göre, toplu ulaşımda önerilen yeni ücretler şu şekildedir: Elektronik tam bilet ücreti 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart (abonman) ücreti 2.120 liradan 2.748 liraya, Üsküdar-Eminönü vapur seferi 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş seferleri 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar hattı ise 100,45 liradan 130,22 liraya yükseletilecektir.

Taksiler ve Minibüs Ücretlerindeki Artışlar

Taksilerde de önemli ücret artışları öngörülmekte olup, açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, kilometre başına ücret 28 liradan 36,30 liraya, saatlik zaman tarifesi 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücreti ise 135 liradan 175 liraya çıkarılacaktır. Minibüslerde ise "indibindi" ücretleri mesafeye göre 25 liradan 32,50 liraya ve 30 liradan 39 liraya kadar değişen oranlarda artırılacaktır. Öğrenci tarifesi de 16 liradan 21 liraya yükselecektir.

Okul Servisleri ve Personel Servis Ücretleri

Okul servislerinde 0-1 km mesafe ücreti 2.605 liradan 3.376 liraya, personel servislerinde ise ücret 1.355 liradan 1.757 liraya çıkarılacaktır. Yeni ücretlerin 15 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olması planlanıyor.

AK Parti'den Tepki

AK Parti Grubu, zam teklifinin yer aldığı gündem maddesine muhalefet şerhi koydu. Şerhte, Ocak ayında yapılan yüzde 35'lik artışın mevcut maliyetleri fazlasıyla karşıladığı ve bu nedenle yeni bir zamma gerek olmadığı vurgulandı. Bu durum, İBB Meclisi'ndeki tartışmaların daha da alevlenmesine neden olabilir.

Önceki Zamlar ve Meclis Toplantısı

İstanbul'da daha önce 15 Ocak 2023 tarihinde ulaşım ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapılmıştı. 26 Haziran'daki UKOME toplantısında ise İBB'nin sunduğu yüzde 21,29'luk ek zam teklifi, Bakanlık temsilcilerinin oylarıyla reddedilmişti. Gelecek düzenlemelerde zam kararlarının İBB Meclisi'nde alınacağı duyurulmuştu. Bugün yapılacak oturumda, CHP grubunun çoğunluğu nedeniyle yüzde 30'luk zam teklifinin kabul edilmesi bekleniyor.