Dolar
41,4307 %0,30
Euro
48,9421 %0,51
Gram Altın
5.009,72 % 0,53
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Geri Ödemesiz 20 Bin TL Avans Kampanyası Başladı!

Geri Ödemesiz 20 Bin TL Avans Kampanyası Başladı!

Yapı Kredi, 22-23 Eylül tarihlerinde ilk kez müşteri olacaklara özel kampanya duyurdu. ‘SINIRSIZ20BIN’ koduyla başvuran yeni müşteriler, kredi kartına yüklenecek toplamda 20.000 TL’ye kadar geri ödemesiz avans kazanacak.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Geri Ödemesiz 20 Bin TL Avans Kampanyası Başladı!
Okunma Süresi: 1 dk

Yapı Kredi, yeni müşterilere özel geri ödemesiz avans kampanyası başlattı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Eylül 2025 tarihlerinde Yapı Kredi’ye ilk kez müşteri olacak kişiler, 20.000 TL’ye kadar nakit avans kazanma fırsatı elde edecek.

Kampanyanın Detayları

Kampanyadan yalnızca 22-23 Eylül 2025 tarihlerinde Yapı Kredi Mobil üzerinden “Yapı Kredi Müşterisi Ol” adımını tamamlayanlar yararlanabilecek.

Başvuru sırasında “SINIRSIZ20BIN” kodunun girilmesi gerekiyor.

Katılımcılar, yeni Yapı Kredi kredi kartlarına yapılacak indirim yüklemesiyle toplamda 20.000 TL geri ödemesiz avans kazanacak.

Ödeme Nasıl Yapılacak?

1.000 TL, Yapı Kredi kredi kartı açıldığında yükleniyor.

19.000 TL, Yapı Kredi Mobil’den ilk kez açılacak sınırsız hesaba alt limite uygun mevduat eklendiğinde tanımlanıyor.

Ödül yüklemeleri en geç 30 Eylül 2025 tarihine kadar yapılacak.

Önemli Notlar

Kampanya sadece ilk kez Yapı Kredi müşterisi olacak kişiler için geçerli.

Her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabilecek.

Başvurular yalnızca Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden kabul ediliyor.

Bu özel kampanya, yeni müşterilere avantajlı bir başlangıç imkânı sunarken, sınırlı sürede geçerli olmasıyla dikkat çekiyor.

#Yapı Kredi
#Geri Ödemesiz Avans
#20 Bin Tl Kampanya
#Yapı Kredi Müşteri Ol
#Sınırsız Hesap
#Yapı Kredi Kredi Kartı
#Banka Kampanyaları
Serdar Yağbasan'ın Vefatı: Eğitim Dünyasında Derin Bir Kaybın Ardından
Serdar Yağbasan'ın Vefatı: Eğitim Dünyasında Derin Bir Kaybın Ardından
#Gündem / 23 Eylül 2025
Demet Sabancı Çetindoğan'dan Yalıda Özel Davet: Katılımcılar Belli Oldu
Demet Sabancı Çetindoğan'dan Yalıda Özel Davet: Katılımcılar Belli Oldu
#Magazin / 23 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Erdursun: Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Yapılacak Zam Oranları Açıklandı
Erdursun: Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Yapılacak Zam Oranları Açıklandı
Ekonomi
Yatırımcıların Dikkati Altın Üzerinde: Fiyatlar Daha Fazla Artacak Mı?
Yatırımcıların Dikkati Altın Üzerinde: Fiyatlar Daha Fazla Artacak Mı?
Almanya'daki TikTok Çalışanlarından Dört Günlük Grev
Almanya'daki TikTok Çalışanlarından Dört Günlük Grev
Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanlığına Getirildi
Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanlığına Getirildi
İBB Soruşturmasında İtirafçı Adem Soytekin'den Açıklamalar
İBB Soruşturmasında İtirafçı Adem Soytekin'den Açıklamalar
Kerem Bürsin Kimdir? Kariyeri ve Özel Hayatı
Kerem Bürsin Kimdir? Kariyeri ve Özel Hayatı
Ahmet Özer, Bahçeli'ye Yanıt Verdi: Barış Sürecine Dair Çelişkiler
Ahmet Özer, Bahçeli'ye Yanıt Verdi: Barış Sürecine Dair Çelişkiler
Ece Erken Gelen Telefon Faturasına Tepki Gösterdi
Ece Erken Gelen Telefon Faturasına Tepki Gösterdi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft