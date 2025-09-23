Geri Ödemesiz 20 Bin TL Avans Kampanyası Başladı!

Yapı Kredi, yeni müşterilere özel geri ödemesiz avans kampanyası başlattı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Eylül 2025 tarihlerinde Yapı Kredi’ye ilk kez müşteri olacak kişiler, 20.000 TL’ye kadar nakit avans kazanma fırsatı elde edecek.

Kampanyanın Detayları

Kampanyadan yalnızca 22-23 Eylül 2025 tarihlerinde Yapı Kredi Mobil üzerinden “Yapı Kredi Müşterisi Ol” adımını tamamlayanlar yararlanabilecek.

Başvuru sırasında “SINIRSIZ20BIN” kodunun girilmesi gerekiyor.

Katılımcılar, yeni Yapı Kredi kredi kartlarına yapılacak indirim yüklemesiyle toplamda 20.000 TL geri ödemesiz avans kazanacak.

Ödeme Nasıl Yapılacak?

1.000 TL, Yapı Kredi kredi kartı açıldığında yükleniyor.

19.000 TL, Yapı Kredi Mobil’den ilk kez açılacak sınırsız hesaba alt limite uygun mevduat eklendiğinde tanımlanıyor.

Ödül yüklemeleri en geç 30 Eylül 2025 tarihine kadar yapılacak.

Önemli Notlar

Kampanya sadece ilk kez Yapı Kredi müşterisi olacak kişiler için geçerli.

Her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabilecek.

Başvurular yalnızca Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden kabul ediliyor.

Bu özel kampanya, yeni müşterilere avantajlı bir başlangıç imkânı sunarken, sınırlı sürede geçerli olmasıyla dikkat çekiyor.