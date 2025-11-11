Gabar'dan Milli Gurur: Cari Açığa Yıllık 2 Milyar Dolarlık Katkı

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için önemli bir adım atan Gabar petrol sahası, son yıllarda kaydettiği üretim artışıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın son açıklamalarına göre, Gabar petrol sahasındaki günlük üretim 57 bin varilden 81 bin varile çıkarılarak yüzde 42 oranında bir artış sağlandı. Bu gelişme, Türkiye'nin cari açığına yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık bir katkı sunarak, milli ekonomiye önemli bir destek sağlamaktadır.

Gabar Petrol Sahası ve Tarihi Gelişimi

Gabar petrol sahasının öyküsü, Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar uzanıyor. 1934 yılında Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından gerçekleştirilen ilk sondaj çalışmaları, petrol arayışının başlangıcını simgeliyor. Ancak asıl başarı, 2021-2022 yılları arasında yaşandı. 13 Eylül 2021'de 'Şehit Esme Çevik-1' kuyusunun devreye girmesiyle birlikte günlük 10 bin varil üretime geçildi. Bu dönemdeki keşifler, Türkiye'nin enerji alanındaki umutlarını artırdı.

2022 yılında TPAO'nun yoğun sondaj çalışmaları sonucunda, 'Şehit Aybüke Yalçın' sahasında tespit edilen yüksek kaliteli petrol yatakları, Cumhuriyet tarihinin en büyük karada petrol keşfi olarak kaydedildi. Bu keşif, sahanın toplam rezerv değerini 37 milyar dolara ulaştırdı ve Türkiye'nin enerji potansiyelini önemli ölçüde artırdı.

İstihdam ve Altyapı Gelişmeleri

2023 yılı itibarıyla Gabar'daki çalışmalar hız kazanarak 100 kuyu hedefi ile günlük 100 bin varil üretim kapasitesine ulaşma vaadi ortaya koyuldu. Bölgedeki üretim süreci, 45 ayda toplam 32,6 milyon varil ham petrol çıkarılmasına olanak tanıdı. Bunun yanı sıra, keşiflerin ardından altyapı geliştirme çalışmalarına da hız verildi. Son iki yılda 480 kilometre yeni yol inşa edilerek, 1850 metre rakıma kadar ulaşan bir lojistik ağı oluşturuldu. Gabar petrolü, uluslararası hatlarla bağlanarak ihraç edilmeye başladı ve yeni keşifler mevcut kuyulardan 5-10 kat daha büyük rezervlerin habercisi oldu.

Ekonomik Etkiler ve Gelecek Vizyonu

Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, Gabar petrol sahasının milli bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Bayraktar, "Petrol ve doğal gazda tarihimizin en yüksek üretim seviyelerine ulaştık. Gabar'da günlük 81 bin varil ile cari açığa vurduğumuz darbe, ekonomimize yıllık 2 milyar dolarlık destek demektir," ifadelerini kullandı. Bu başarı, Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığını azaltırken, aynı zamanda Şırnak gibi doğu illerine de istihdam ve ekonomik kalkınma imkanı sunmaktadır.

Gabar petrol sahası, sadece bir enerji kaynağı olmanın ötesinde, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin ve geleceğinin teminatı olarak önemli bir rol üstlenmektedir.