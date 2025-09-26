Euro Bölgesi'nde Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Yükseldi

Euro Bölgesi'nde tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayınlanan Tüketici Beklentileri Anketi'nin ağustos ayı sonuçlarına göre artış gösterdi. Anket verilerine göre, 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e yükseldi. Bu durum, bölgede enflasyon konusunda artan belirsizliklerin ve tüketici endişelerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Aylık Anketin Detayları

ECB'nin açıkladığı verilere göre, tüketicilerin üç yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 2,5 seviyesinde sabit kaldı. Ekonomik büyüme beklentisi ise eksi yüzde 1,2 olarak belirlendi. Bu anket, Euro Bölgesi'nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden ülkelerden, yani Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 19 bin kişiyi kapsayarak gerçekleştiriliyor. Anketin sonuçları, Euro Bölgesi'ndeki tüketici davranışlarını ve ekonomik görünümü analiz etmek için önemli bir temel oluşturuyor.

ECB'nin Para Politikası Üzerindeki Etkisi

Enflasyon beklentileri, ECB'nin para politikası kararları üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Banka, faiz artırımları veya indirimleri konusunda hangi yönde ve ne hızda ilerleyeceğini belirlemek için bu beklentileri dikkate alıyor. ECB, Euro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten itibaren sekiz kez düşürdükten sonra, temmuz ve eylül aylarında indirimlere ara vermişti. Mevduat faizi şu anda yüzde 2 seviyesinde bulunuyor ve bu oran, ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla dikkatle izleniyor.

Gelecek Toplantının Önemi

ECB'nin 30 Ekim'de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı, yatırımcılar ve piyasa analistleri için büyük önem taşıyor. Bu toplantıda, enflasyon hedefinin yaklaşıyor olması nedeniyle faiz oranlarının sabit tutulması bekleniyor. Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, temmuz ayında yüzde 2 iken, ağustos ayında yüzde 2,1'e yükselmiş durumda. ECB, ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefini göz önünde bulunduruyor.