Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi Başladı! Başvurular ve Tüm Detaylar

Faizsiz ve kredisiz finansman modeliyle ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için yeni dönem başladı. Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi, kamu güvencesi altında Türkiye’nin 81 ilinde hizmete sunuldu.

Başvurular Nereden Yapılıyor?

Vatandaşlar, Türkiye genelindeki tüm Emlak Katılım şubeleri üzerinden başvuru yapabiliyor. Yoğun talep nedeniyle mesai saatleri uzatıldı:

Hafta içi: 08.30 – 19.30

Cumartesi: 10.00 – 18.30

18 yaşını dolduran tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sisteme katılabiliyor.

Kaç Taksit İmkanı Sunuluyor?

Konut ve çatılı iş yeri: 120 aya kadar

Taşıt sözleşmeleri: 60 aya kadar

Katılımcılar, bütçelerine uygun ödeme planlarını kendileri oluşturabiliyor.

Yaş ve Gelir Sınırı Var mı?

Sisteme katılmak için 18 yaşını doldurmak yeterli.

Gelir sınırı bulunmuyor.

Ev veya İş Yeri Sahipleri Katılabilir mi?

Evet. Hâlihazırda ev, araç ya da iş yeri sahibi olan vatandaşlar da sisteme dahil olabiliyor.

İkinci El Araçta da Geçerli mi?

Evet. Sistem hem sıfır hem de ikinci el araç alımlarını kapsıyor.