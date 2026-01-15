Dezenflasyon Sürecinde Para ve Maliye Politikasının Uyumu Önem Taşıyor

Uzmanlar, Türkiye'de devam eden dezenflasyon sürecinin maliye politikası ile desteklenmesinin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguluyor. Ekonomik büyüme hedefleri ile enflasyonun düşürülmesi için gerekli olan stratejik adımların atılması gerektiği ifade ediliyor. Bu bağlamda, Türkiye'nin 2025 yılı itibarıyla enflasyonun düşmesi ve işsizlik oranlarının azaltılması yönünde önemli gelişmeler bekleniyor.

Enflasyon Rakamları ve Beklentiler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2025 yılında %30,89 seviyesinde kapatacak. Bu oran, son 49 ayın en düşük enflasyon rakamı olarak kaydedildi. Ayrıca, Orta Vadeli Program'a (OVP) göre 2026-2028 döneminde enflasyonun %16 seviyesine inmesi öngörülüyor. Ocak ayına ait enflasyon verilerinin ise 3 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.

Arz ve Verimlilik Artırıcı Önlemler

TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta, dezenflasyon sürecinin ilerlediğini ancak bu sürecin iç talep ve büyüme üzerinde yavaşlama etkisi yarattığını belirtti. Yalta, enflasyonun yüksek seviyelerde olmasına rağmen, daha önceki zirve seviyelerine göre anlamlı bir düşüş yaşandığına dikkat çekti. Ancak bu düşüşün kalıcılığı üzerine sorular olduğunu ifade etti. Dezenflasyonun son aşamalarında maliye ve para politikalarının uyumlu ve öngörülebilir bir şekilde uygulanmasının şart olduğunu vurguladı.

Piyasa Aktörlerinin Güveni

Yalta, piyasa aktörleri, hanehalkı ve firmalar için öngörülebilirliğin önemine değinerek, bunun dezenflasyonu hızlandıran bir mekanizma olabileceğini belirtti. Arz yönlü hamlelerin, özellikle gıda, lojistik ve konut alanlarında yapılacak adımların enflasyon üzerinde yapısal rahatlama sağlayabileceğini ifade etti. Verimlilik odaklı büyümenin, Türkiye'nin özel sektörü ve girişimcilik kapasitesinin daha güçlü bir şekilde teknoloji ve ihracat ile bağlanması gerektiğini belirten Yalta, bunun hem büyümeyi hem de dezenflasyonu olumlu yönde etkileyebileceğini söyledi.

Mali Disiplinin Önemi

Prof. Dr. Selahattin Toğay, Türkiye'nin Haziran 2023'ten itibaren negatif reel politika faizini azaltmaya çalıştığını belirtti. Enflasyonla mücadelede gerçek zeminin Ekim 2024 itibarıyla oluşmaya başlayacağını ifade eden Toğay, fiyat istikrarı olmadan finansal istikrarın sağlanamayacağını vurguladı. Ayrıca, enflasyonla mücadelede para politikası reçetelerinin gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için maliye politikasının önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Toğay, gelecekte deprem harcamalarının etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte politika uygulayıcılarının mali alanlarının genişleyeceğini belirtti. Ancak, maliye politikasının sürekli olarak 'devlet tasarruf ediyor' mesajını vermesi ve bunun gerekliliklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, bütçe açığının GSYH'ye oranından ziyade bütçe açığının kalitesinin tartışılacağı bir döneme girildiği ifade edildi.