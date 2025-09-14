Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma Sanayisindeki Başarının Enerji Alanına Taşınması Hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği önemli başarıları, enerji teknolojileri ve sağlık endüstrileri gibi yeni ve stratejik alanlara da taşıma niyetinde olduklarını açıkladı. Yılmaz, bu hedefin ülkenin ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti.

Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Üzerine Vurgu

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "yerli nükleer reaktör geliştirilmesi" çağrısında bulundu ve bu adımın ülke için hayırlı olmasını diledi. Yılmaz, Orta Vadeli Program'da “enerji” başlığının stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu alanda atılacak her adımın çevresel sürdürülebilirlik hedefine hizmet ettiğini ifade etti. Ayrıca, bu adımların cari açığın azaltılmasına ve makroekonomik istikrarın sağlanmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

Katma Değerli Üretim Hedefi

Yılmaz, Türkiye'nin üretim yapısında katma değeri yükseltme kararlılığını yineleyerek, bu hedef doğrultusunda savunma sanayisinde elde edilen başarıların enerji teknolojileri ve sağlık endüstrileri gibi yeni alanlara aktarılmasının önemini vurguladı. Bu yaklaşım, Türkiye'nin hem ulusal güvenliğini artırmayı hem de ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor.

Savunma sanayisinde gerçekleştirilen büyük atılımlar, Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığını güçlendirirken, enerji alanında da benzer bir strateji izlenmesi planlanıyor. Yılmaz'ın açıklamaları, enerji sektöründeki yerli ve temiz enerji üretimini artırma çabalarının, ülkenin genel ekonomik hedefleri ile entegrasyonunu gözler önüne seriyor.