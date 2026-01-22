Cevdet Yılmaz'dan Yapay Zeka ve İstihdam Üzerine Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm' temalı 14. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda önemli bilgiler paylaştı. ATO Congresium’da gerçekleştirilen toplantıda Yılmaz, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkilerini ve dijital dönüşüm süreçlerinin istihdamı nasıl şekillendireceğini vurguladı.
Dijitalleşmenin Etkileri ve Yeni İstihdam Fırsatları
Konuya dair açıklamalarında Yılmaz, Uluslararası Çalışma Örgütü ile Polonya Ulusal Araştırma Enstitüsü’nün ortak raporuna atıfta bulundu. Rapora göre, küresel istihdamın yaklaşık yüzde 25’inin yapay zekadan etkileneceği belirtiliyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 35’e kadar çıkabileceği öngörülüyor. Yılmaz, dijitalleşmenin, iş dünyasında üretkenlik artışı sağlarken, bazı mesleklerin geçerliliğini yitireceğini ve yeni iş alanlarının doğacağını ifade etti. 2030 yılına kadar dijitalleşme sayesinde 170 milyon yeni iş imkânının ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor.
Çalışma Hayatındaki Değişim ve Politika Önerileri
Cevdet Yılmaz, dijital dönüşümün sadece yeni meslekler yaratmakla kalmayıp, mevcut mesleklerin yapılış biçimlerini de değiştirdiğine dikkat çekti. Bu dönüşüm sürecinin, sosyal güvenlik sistemleri ve istihdam politikalarının yeniden tasarlanmasını zorunlu kıldığını belirtti. Yılmaz, teknolojiyi insan emeğini dışlayan bir unsur olarak değil, insan becerilerini güçlendiren bir fırsat olarak değerlendiren kapsayıcı bir yaklaşımın benimsenmesinin önemini vurguladı.
Dijital Türkiye Vizyonu ve Kamu Politikaları
Dijital Türkiye vizyonunun önemli unsurlarından birinin, kamu politikalarının dijital dönüşüme uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması olduğunu ifade eden Yılmaz, "Teknolojinin dinamik yapısını dikkate alarak, bu süreci çerçeve düzenlemeler ile yönetmenin daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz" dedi. Yılmaz, dijital düzenlemelerde katı kuralların, gelişimi engelleyebileceğini belirterek, esnek ve uyumlu bir düzenleme süreci hedeflediklerini aktardı.
Fırsat Eşitliği ve Yeni Çalışma Modelleri
Sosyal Diyalog ve Sendikaların Rolü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, dijital dönüşüm sürecinde işçi ve işveren sendikalarının sosyal diyaloğun güçlenmesi açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı. Sendikaların, dijital platformlarda çalışanların haklarını koruma ve yeni çalışma modellerine ilişkin çözüm önerileri sunma konusunda önemli paydaşlar olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, genç kuşak çalışanların esnek ve dijital odaklı çalışma tercihleri doğrultusunda sendikaların stratejilerini yenileme gerekliliğinin altını çizdi.
Bu açıklamalar, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinin ve iş gücü dinamiklerinin geleceğine yönelik önemli bir perspektif sunmaktadır. Yılmaz'ın ifadeleri, dijitalleşmenin beraberinde getirdiği fırsatlar ve zorluklara karşı atılacak adımların belirlenmesinde rehberlik edecektir.