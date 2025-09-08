Cevdet Yılmaz: Ülkemiz, 2025 Sonunda Avrupa'nın 6'ncı Büyük Ekonomisi Olacak

Türkiye'nin ekonomik hedefleri ve büyüme potansiyeli üzerine açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi konumuna geleceğini öngördüğünü belirtti. Yılmaz, enflasyonun düşmesiyle birlikte büyümenin artacağına dikkat çekti ve bu durumun yatırım ortamını olumlu yönde etkilediğini vurguladı.

Enflasyon ve Büyüme Arasındaki İlişki

Yılmaz, basın toplantısında yaptığı konuşmada, düşük enflasyon dönemlerinin Türkiye'nin ekonomik tarihinde sürdürülebilir büyüme sağladığını ifade etti. "Enflasyonu düşürdükçe büyüme potansiyelimizin artacağını söyleyebilirim," diyen Yılmaz, 2025'in ikinci çeyreğinde büyüme oranının %4,8 civarında olacağını öngördüğünü aktardı. Ancak, büyüme rakamlarının mevsimsel ve takvim etkileriyle şekillendiğini de vurguladı. Yılmaz, yıl geneli için %3,3'lük bir büyüme hedefinin oldukça tatmin edici olduğunu belirtti.

Kur Hesabı ve Piyasa Koşulları

Yılmaz, döviz kuru hesaplamalarının piyasa koşullarına dayandığını ve dalgalı kur rejiminin uygulandığını belirtti. "Kur, tamamen arz-talep koşullarına göre şekilleniyor," diyen Yılmaz, spekülatif hareketlere karşı ilgili kurumların müdahalelerde bulunduğunu kaydetti. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarının döviz kuru tahminlerinde referans alındığını ifade etti.

Deprem Harcamaları ve Sosyal Konut Projeleri

Yılmaz, deprem harcamalarının devam edeceğini ve bu konuda mali bir alan oluşturulacağını açıkladı. 2026 ve 2027 yıllarında da deprem harcamalarının süreceğini belirten Yılmaz, sosyal konut projelerinin önemine vurgu yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu alanda ciddi hazırlıklar yaptığını aktaran Yılmaz, deprem harcamalarındaki azalmaya paralel olarak sosyal konut yatırımlarının artacağını söyledi.

Savunma Sanayisi ve Ekonomik Etkileri

Cevdet Yılmaz, savunma sanayisindeki artışın tüm dünyada görüldüğünü belirtti. Yerlilik oranının %20'lerden %80'in üzerine çıktığını ifade eden Yılmaz, bu alanda caydırıcı kapasitenin artırılmasına devam edileceğini dile getirdi. Savunma sanayisinin ekonomik ve sosyal refah üzerindeki olumlu etkilerine de değinen Yılmaz, önümüzdeki dönemde savunma sanayisinin ihracat potansiyelinin artacağını öngördü.

İşsizlik Oranları ve Ekonomik Reformlar

Yılmaz, işsizlik oranının %8'in altına düşeceğini belirtti. Beşeri sermaye, gıda, sosyal konut, enerji ve lojistik alanlarındaki çalışmaların hem enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını hem de büyüme perspektifini güçlendireceğini aktardı. Yılmaz, AR-GE ve yenilik alanlarına daha fazla yatırım yapılacağını, bu sayede büyüme potansiyelinin artacağını kaydetti.

Enflasyonla Mücadele ve Hizmet Sektörü

Yılmaz, dezenflasyon sürecinin uzun sürdüğüne ilişkin yorumlarda bulunarak, enflasyonun düşürülmesinin kademeli bir süreç gerektirdiğini belirtti. Hizmet sektöründeki katılığın kırılmasının zaman alabileceğini ifade eden Yılmaz, temel mallarda enflasyon oranlarının %20'nin altına düştüğünü dile getirdi. Ayrıca, ENAG aracılığıyla yapılan algı yönetimlerine de dikkat çekti ve bu durumun istatistiksel temeli olmadığını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf genelgesinin kamu harcamaları üzerindeki olumlu etkilerini aktardı. Geçen yıl harcamaların bütçedeki payının %4,6'dan %3,1'e düştüğünü belirten Şimşek, tasarruf uygulamalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin rezerv yeterliliğinin arttığını ve şoklara dayanıklılığı artıracak adımlar atıldığını vurguladı.

Şimşek, vergide adaletin sağlanması için kayıt dışı kesimlere yönelik çalışmaların devam edeceğini ve denetimlerin artırılarak vergilendirmede etkinliğin sağlanacağını açıkladı. Bu kapsamda, sahada yapılan denetimlerin sonuçlarının olumlu olduğunu ve beyanname sayılarında rekor kırıldığını belirtti.