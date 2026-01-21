Dolar
Barclays: Türkiye'nin Enflasyon ve Para Politikası Yatırımı Cazip Kılıyor

Barclays: Türkiye'nin Enflasyon ve Para Politikası Yatırımı Cazip Kılıyor

Barclays Küresel Ekonomik Araştırma Başkanı Christian Keller, Türkiye ekonomisindeki enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu belirterek, bu durumun hem enflasyon hem de para politikası açısından güven verdiğini ifade etti. Keller, Türkiye'nin yatırım için cazip bir ülke haline geldiğini vurguladı.

Davos'taki Yıllık Toplantı ve Türkiye Ekonomisi

Keller, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos'taki 56. Yıllık Toplantıları sırasında, Türkiye ekonomisi ve küresel gelişmelere dair soruları yanıtladı. Türkiye'nin ekonomik büyüme konusunda "yukarı yönlü şaşırtma" eğiliminde olduğunu belirten Keller, ülkenin ekonomik dinamizminin genellikle beklentilerin üzerinde seyrettiğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu düşürme planının devam ettiğini vurgulayan Keller, Merkez Bankası'nın politikasını enflasyon patikasına göre ayarladığını kaydetti.

Yatırımcılar İçin Güven Ortamı

Keller, "Enflasyonun bu yıl sürekli olarak düşeceğini görüyoruz. Merkez Bankası, politika faizlerini ancak enflasyonun düştüğünü gördüğünde ya da bunu net bir şekilde öngörebildiğinde değiştiriyor. Bu durum, yatırımcıların reel faizin belirli bir seviyede olacağına güvenmesini sağlıyor ve yatırımı cazip kılıyor" şeklinde konuştu. Türkiye'nin para girişleri sağladığını ve Merkez Bankası'nın rezerv biriktirebildiğini belirten Keller, Türkiye ekonomisinin rekabet açısından olumsuz bir görünüm sergilemediğini ifade etti.

İstikrar Programının Önemi

Keller, uygulanan istikrar programının devam etmesinin ve güvenilirliğin yeniden kazanılmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Merkez Bankası'nın güvenilirliğini geri kazanma konusunda iyi bir iş çıkardığını belirten Keller, Türkiye'nin belirsizliklerle başa çıkma konusundaki yeteneğini de öne çıkardı. "Türkiye, uzun zamandır belirsizlikle başa çıkma konusunda en iyi ülkelerden biri" dedi.

Jeopolitik Gelişmeler ve Küresel Ekonomi

Davos'ta gerçekleşen toplantılarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı konuşmanın küresel piyasalar ve reel ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çeken Keller, Trump'ın mesajlarının tahmin edilmesinin zor olduğunu belirtti. Trump'ın ABD iç ekonomisinden ve politikalarından bahsetmesini bekleyen Keller, Davos'ta yabancı yatırımcıları yatırım yapmaya davet ederek güçlü bir ekonomik tablo çizmeye çalışacağını ifade etti.

ABD ve Avrupa Arasındaki Gerilimler

Keller, ABD'nin Grönland ile ilgili tartışmalarının dünya barışını tehdit ettiğini savunarak, Trump'ın açıklamış olduğu gümrük vergilerinin Avrupa'da misillemelere yol açabileceğini ileri sürdü. Avrupa'nın, ABD malına koymayı düşündüğü vergilerin, Avrupa ihracatına olumsuz etkileri olabileceğini belirtti. Ancak, bu durumun Avrupa'nın birleşik politikalar geliştirmesi açısından bir tetikleyici olabileceği görüşünü de paylaştı.

Sonuç olarak, Türkiye'nin enflasyon ve para politikası alanındaki gelişmeler, hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar için önemli bir güven ortamı yaratıyor. Küresel ekonomideki belirsizliklerin artmasına rağmen, Türkiye'nin bu süreçteki durumu dikkatle izleniyor.

