Bakanlıktan Kreşler İçin Vergi Desteği Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, denetimindeki özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin devlet desteklerinden nasıl yararlanabileceğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sağladığı çeşitli teşvikler, 2017'den sonra kurulan bu kuruluşların kazançlarını önemli ölçüde etkiliyor.

Devlet Destekleri ve Vergi Muafiyetleri

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, özel kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik teşviklerin geniş bir yelpazeyi kapsadığı belirtildi. Bu kapsamda, vergi muafiyetleri ve sigorta prim teşvikleri gibi avantajlar sunuluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu destekleri sağlamaktadır.

Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin bu desteklerden yararlanabilmesi için ilk adım olarak Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) alınması gerekmektedir. Bu belge, e-Devlet üzerinden temin edilebilmektedir ve girişimcilere vergi indirimi, yer tahsisi ve KDV muafiyeti gibi önemli avantajlar sunmaktadır.

Kazanç Muafiyeti ve Sigorta Prim Teşvikleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sağladığı teşvikler doğrultusunda, 2017 yılından sonra kurulan kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları beş vergilendirme dönemi boyunca gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Kreşler, ayrıca Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat alımları için KDV istisnasından yararlanabilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sunulan destekler, istihdama önemli katkılar sağlamaktadır. Engelli bireyler, gençler, kadınlar ve sosyal yardım alan vatandaşların istihdamı durumunda işverenlere sigorta primi teşviki sağlanmaktadır. Bu bağlamda devlet, özel sektör işverenlerine asgari ücret desteği vererek maliyet avantajı sunmaktadır.

Yatırım Teşvik Programları

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri ile yatırım gerçekleştiren özel kreş ve gündüz bakımevleri, belirli süre içinde prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden karşılayabilmektedir. Ayrıca, Genç ve Kadın İstihdamı ile Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Desteği kapsamında, istihdam edilen personelin sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanabilmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Milli Emlak Genel Müdürlüğü, girişimcileri desteklemek amacıyla çeşitli teşvikler sunmaktadır. Özel kreş ve gündüz bakımevi kurucularının bu desteklerden yararlanabilmeleri için öncelikle e-Devlet üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi almaları gerekmektedir. Bu belge, yatırım teşvik programlarına başvuru imkanı sunarak, vergi indirimi, vergi iadesi ve yer tahsisi gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. Konuyla ilgili daha fazla bilgiye e-Devlet ve ilgili bakanlıkların resmi internet sitelerinden ulaşmak mümkündür. Başvuru süreci ve teşvik uygulamaları hakkında ise kurumların serbest muhasebeci ya da mali müşavirleriyle irtibata geçmeleri önerilmektedir.