Bakan Kacır: Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları 20 Milyar Dolara Yaklaştı

Bakan Kacır: Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları 20 Milyar Dolara Yaklaştı

Yayınlanma
14
Bakan Kacır: Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları 20 Milyar Dolara Yaklaştı
Okunma Süresi: 3 dk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenen Altınbaş Üniversitesi 2025-26 Akademik Yılı Açılışı ve Altınbaş Teknopark Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Türkiye'nin son 22 yılda gerçekleştirdiği Ar-Ge faaliyetlerinin, ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişiminde kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Ar-Ge Harcamalarında Kayda Değer Artış

Bakan Kacır, Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarının 2002 yılında 1 milyar 200 milyon dolar seviyesinden yıllık 19,9 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Bu süreçte, milli gelirden Ar-Ge'ye ayrılan payın da binde 5'ten yüzde 1,46'ya çıktığını ifade etti. Kacır, özel sektörün Ar-Ge alanındaki payının önemli ölçüde arttığını, toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 29'unun özel sektörden gelmesine karşın, bu oranın günümüzde yüzde 65'e ulaştığını aktardı. Ayrıca, Türkiye'nin Ar-Ge insan kaynağının 2002'de 29 bin iken, 2022 yılı itibarıyla 310 bine eriştiğini açıkladı.

Küresel Ticaret ve Teknoloji

Kacır, Türkiye'nin 2000'li yılların başından itibaren "Milli Teknoloji Hamlesi" sürecine girdiğini belirtti. Bu hamlenin, Türkiye'nin kritik teknolojilerde bağımsız olma çabası olduğunu ifade eden Bakan, günümüz küresel ticaretinin daha fazla korumacılık içerdiğini ve teknolojinin paylaşımında kısıtlamaların arttığını vurguladı. Kacır, Türkiye'nin bu zorluklara karşı kendi teknolojik kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik stratejiler geliştirdiğini belirtti.

Türkiye'nin Üretim Gücü

Türk sanayisinin günümüzde pek çok alanda önemli üretim güçlerinden biri haline geldiğini ifade eden Bakan Kacır, Türkiye'nin yıllık otomotiv ihracatının 37 milyar doların üzerine çıktığını, kimya ve makine sektörlerinde de önemli ihracat rakamlarına ulaşıldığını aktardı. Kacır, Türkiye’nin ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numara olduğunu, demir çelik ve güneş paneli üretiminde de en üst sırada yer aldığını belirtti. 2002 yılı ile günümüz arasında üretim kapasitesinde kayda değer artışlar yaşandığını, otomotiv üretiminin 350 bin adetten 1 milyon 400 bine, beyaz eşya üretiminin ise 6 milyon adetten 32 milyona yükseldiğini kaydetti.

Teknoloji Girişimciliği ve Gelecek Vizyonu

Kacır, teknoloji girişimciliğinin güçlendirilmesi adına yapılan çalışmalara da değindi. Atatürk Havalimanı'nın eski terminal binalarının Teknopark ilan edildiğini ve burada dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezinin kurulacağını duyurdu. Bu merkezin, gençlerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyacağına inandığını belirten Bakan, Terminal İstanbul projesinin 2026 yılında hayata geçeceğini ifade etti.

Bakan Kacır'ın açıklamaları, Türkiye'nin Ar-Ge yatırımları ve teknoloji alanındaki gelişmeleri hakkında önemli bilgiler sunarken, ülkenin küresel pazardaki rekabet gücünü artırma yolundaki kararlılığını da gözler önüne serdi.

