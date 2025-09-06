Dolar
Bakan Göktaş Duyurdu: Sosyal Konut Projesinde Gençlere Özel Kontenjan

Bakan Göktaş Duyurdu: Sosyal Konut Projesinde Gençlere Özel Kontenjan

Yayınlanma
14
Bakan Göktaş Duyurdu: Sosyal Konut Projesinde Gençlere Özel Kontenjan
Okunma Süresi: 2 dk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal konut projesi kapsamında genç çiftlere yönelik özel bir kontenjan uygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Göktaş, projede gençler için ayrılan bu kontenjanın yüzde 20 oranında olacağını belirtti.

Genç Çiftlere Yüzde 20 Kontenjan

Bakan Göktaş, sosyal konut projesinin detaylarını açıklarken, genç çiftlerin yanı sıra 3 çocuk ve üzeri aileler için de ayrı bir kontenjan uygulamasının planlandığını ifade etti. Bu adımın, aile yapısını güçlendireceğini ve gençlerin geleceğe daha umutla bakmalarına yardımcı olacağını vurguladı. Göktaş, "Bu projeler, aile yapımızı desteklemenin yanı sıra, gençlerimizin hayat standartlarını yükseltmeyi hedefliyor," şeklinde konuştu.

Aile Yılı'na Uygun Bir Müjde

Aile Yılı çerçevesinde verilen bu müjdeli haber, toplumun çeşitli kesimlerinde olumlu karşılandı. Bakan Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, konut projesinin hayata geçmesi için destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Göktaş, bu tür projelerin gelecekte de devam edeceğini ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik yeni adımlar atılacağını ifade etti.

Geleceğe Yönelik Adımlar

Bakan Göktaş'ın açıklamaları, sosyal konut projelerinin sadece bir konut sağlamanın ötesinde, ailelerin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmeyi de amaçladığını ortaya koyuyor. Gençlerin ev sahibi olmasını teşvik eden bu kontenjan uygulaması, konut krizinin çözümüne yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Göktaş, "Birlik ve beraberlik içinde daha birçok güçlü projeye imza atacağız. Hayırlı uğurlu olsun," diyerek sözlerini tamamladı.

