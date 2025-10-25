Altın Geriliyor, Fed Faiz İndiriyor! Piyasalarda Risk İştahı Arttı

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin azalma ihtimali ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal gevşeme sürecine dair yükselen iyimserlik, yatırımcıların risk iştahını artırdı. Geçen hafta, bu olumlu gelişmelerin yanı sıra Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararları da yatırımcıların dikkatini çekti. Önümüzdeki hafta, bu merkez bankalarının para politikası kararları piyasalarda belirleyici bir rol oynayacak.

ABD-Çin Ticaret Gerginliği ve Yatırımcı İyimserliği

Geçtiğimiz hafta, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin yumuşayabileceği yönündeki beklentiler, yatırımcıları olumlu bir hava içine soktu. ABD'deki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin kapalı kalması ve ABD'li şirketlerin bilançolarındaki sonuçlar, piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Ancak, eylül ayındaki enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya turuna yönelik pozitif açıklamaları, borsa endekslerini destekledi. Trump, Asya turu kapsamında Malezya, Japonya ve Güney Kore'de liderlerle bir araya gelecek.

Fed'in Faiz İndirimi Beklentileri

ABD'de hükümetin kapanmasının kamu kurumları verilerinin açıklanmasını engellemesi, Fed'in para politikası üzerindeki öngörülebilirliği azaltıyor. Ancak, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3 artması, Fed'in faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. 28-29 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Fed toplantısında, politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi bekleniyor. Ayrıca, aralık ayında da benzer bir gevşeme sürecinin devam etmesi öngörülüyor.

Altın ve Kıymetli Metallerde Düşüş

New York borsasında geçen hafta S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endekslerinde kayda değer artışlar gözlemlenirken, kıymetli metallerde sert düşüşler meydana geldi. 9 haftadır artış gösteren altın, bu süreçte ons başına 4.400 dolar olan teknik direnç seviyesini aşamayarak negatif bir kapanış gerçekleştirdi. Altının ons fiyatı, haftalık bazda yüzde 3,23 düşüşle kapandı. Gümüşte de benzer bir trend izlenerek, haftalık bazda yüzde 6,5 değer kaybetti. Yüksek hacimli alış ve satışların neden olduğu dalgalanmalar, kıymetli metallerde denge arayışını ön plana çıkardı.

Avrupa ve Asya'da Para Politikası Beklentileri

Avrupa borsalarında da geçen hafta olumlu bir seyir gözlemlendi. Gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. ECB'nin temel politika faizlerinde bir değişiklik yapması beklenmezken, Başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları dikkatle izlenecek. Asya borsalarında ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararları öne çıkıyor. BoJ'un politika faizini sabit tutması ve yeni başkan Takaiçi Sanae'nin genişlemeci para politikalarını desteklemesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD'deki kamu verilerinin açıklanmasındaki aksamaların piyasalara etkisi sürerken, önümüzdeki hafta birçok önemli veri setinin açıklanması bekleniyor. Bu durum, yatırımcıların karar alma süreçlerinde belirleyici bir unsur olacak. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleri ve ekonomik veriler, piyasalarda takip edilen diğer önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.