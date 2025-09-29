Dolar
Altın Fiyatlarında Yeni Haftaya Yükselişle Başlangıç

29 Eylül Pazartesi günü itibarıyla altın fiyatları, geçtiğimiz hafta elde edilen kazançların ardından yeni haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Cuma günü ons fiyatındaki artışla birlikte gram altın, 5 bin 25 lira seviyesinden kapanarak yüzde 0,5 değer kazandı. Bugün ise saat 10.00 itibarıyla gram altın fiyatı, yüzde 1,5 artışla 5 bin 100 lira seviyesine yükseldi.

Altın Fiyatları ve Piyasa Durumu

Haftanın ilk işlem gününde, çeyrek altın 8 bin 600 lira ve Cumhuriyet altını 34 bin 240 lira seviyesinden işlem görmektedir. Cuma günü 3 bin 760 dolar seviyesinden kapanan ons altın, şu anda yüzde 1,5 artışla 3 bin 815 dolardan satılmaktadır. Bu artış, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayında faiz indirimine gideceğine dair güçlü beklentiler ve merkez bankalarının artan altın talebi ile desteklenmektedir.

ABD'nin Ekonomik Gelişmeleri

ABD'de, 30 Eylül'de sona erecek mali yılın bitişine kısa bir süre kala bütçe üzerinde henüz bir anlaşma sağlanamamıştır. Bu durum, piyasalardaki belirsizlikleri artırırken, ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanabileceği uyarısında bulundu. Kongre üyeleri, bütçe konusunu görüşmek üzere Başkan Trump ile bir araya gelmeyi planlamaktadır. Ayrıca, bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in gelecekteki adımlarına dair önemli ipuçları sunması beklenmektedir.

Yatırımcıların Beklentileri

Para piyasalarında, Fed'in ekimde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 90 olarak değerlendirilirken, aralık ayında 25 baz puanlık bir indirime gitme olasılığı ise yüzde 63 seviyesine gerilemiştir. Yatırımcılar, artan enflasyon riskleri ve gümrük tarifeleri gibi faktörler karşısında temkinli bir yaklaşım sergilemektedir. Ayrıca, gün içerisinde ABD’de bekleyen konut satışları, Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi gibi verilerin takip edilmesi planlanmaktadır.

