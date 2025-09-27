Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi belli oldu! 99.500 TL peşin yatacak

Adalet Bakanlığı personelinin merakla beklediği banka promosyon ihalesi sonuçlandı. Yapılan protokol kapsamında bakanlık ile Vakıfbank arasında anlaşma sağlanırken, personele ödenecek promosyon tutarı da netleşti.

Büro Memur-Sen ve Koop-İş Sendikası temsilcilerinin katılımıyla yürütülen görüşmelerin ardından Vakıfbank, ilk etapta sunduğu 90 bin TL’lik teklifi revize ederek her bir personele 99.500 TL peşin ödeme yapmayı kabul etti. Bu rakam, promosyon anlaşmalarında son dönemde verilen en yüksek tutarlardan biri olarak dikkat çekti.

Promosyon ödemeleri, 30 Eylül 2025 tarihine kadar tek seferde ve kesintisiz şekilde Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm personele yatırılacak.