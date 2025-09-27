Dolar
41,5106 %0,71
Euro
48,6006 %1,00
Gram Altın
5.025,55 % 0,50
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi belli oldu! 99.500 TL peşin yatacak

Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi belli oldu! 99.500 TL peşin yatacak

Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasında yapılan promosyon anlaşması sonuçlandı. Personelin hesabına 30 Eylül 2025’e kadar 99.500 TL peşin yatırılacak.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi belli oldu! 99.500 TL peşin yatacak
Okunma Süresi: 1 dk

Adalet Bakanlığı personelinin merakla beklediği banka promosyon ihalesi sonuçlandı. Yapılan protokol kapsamında bakanlık ile Vakıfbank arasında anlaşma sağlanırken, personele ödenecek promosyon tutarı da netleşti.

Büro Memur-Sen ve Koop-İş Sendikası temsilcilerinin katılımıyla yürütülen görüşmelerin ardından Vakıfbank, ilk etapta sunduğu 90 bin TL’lik teklifi revize ederek her bir personele 99.500 TL peşin ödeme yapmayı kabul etti. Bu rakam, promosyon anlaşmalarında son dönemde verilen en yüksek tutarlardan biri olarak dikkat çekti.

Promosyon ödemeleri, 30 Eylül 2025 tarihine kadar tek seferde ve kesintisiz şekilde Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm personele yatırılacak.

#Adaletbakanlığı
#Vakıfbank
#Promosyon
#Personelödemesi
#2025promosyon
Öğrencilere müjde! 2025-2026 eğitim yılında ara tatil tarihleri açıklandı
Öğrencilere müjde! 2025-2026 eğitim yılında ara tatil tarihleri açıklandı
#Genel / 27 Eylül 2025
Konuşanlar’da sürpriz erteleme! 2. bölüm Disney+’ta neden yok?
Konuşanlar’da sürpriz erteleme! 2. bölüm Disney+’ta neden yok?
#Genel / 27 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi
Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi
Ekonomi
TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnaf için şartların iyileştirilmesi gerekiyor
TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnaf için şartların iyileştirilmesi gerekiyor
Transferde büyük bomba! Arsenal, Kenan Yıldız için 60 milyon Euro masaya koydu
Transferde büyük bomba! Arsenal, Kenan Yıldız için 60 milyon Euro masaya koydu
Duru Nayman Kimdir, Kaç Yaşında ve Hangi Takımlarda Oynadı?
Duru Nayman Kimdir, Kaç Yaşında ve Hangi Takımlarda Oynadı?
CHP'den Bir İstifa Daha: Antalya'nın Aksu İlçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım Yollarını Ayırdı
CHP'den Bir İstifa Daha: Antalya'nın Aksu İlçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım Yollarını Ayırdı
Ünlü Şarkıcı Güllü'nün Ani Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu
Ünlü Şarkıcı Güllü'nün Ani Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu
Trump, TikTok Kararnamesini İmzaladı
Trump, TikTok Kararnamesini İmzaladı
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun İhraç Kararına İtiraz
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun İhraç Kararına İtiraz
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft