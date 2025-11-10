2026 SSK ve BAĞKUR Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

2026 yılına yaklaşırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranları netlik kazanmaya başladı. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emeklilerin alacağı zam oranı da merak konusu oldu. Ancak, refah payı uygulamalarında yaşanan gelişmeler, emeklilerin maaş artış beklentilerini olumsuz etkiledi.

Emekli Maaş Zam Oranı Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Enflasyon Raporu’nu yayımlayarak yıl sonu enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etti. Bu doğrultuda, emeklilere 2026 Ocak ayında yaklaşık yüzde 15,33 oranında bir zam yapılması öngörülüyor. TCMB, daha önce yüzde 25-29 olarak belirlediği yıl sonu enflasyon beklentisini, yeni raporunda yüzde 31-33 aralığına çıkardı. Bu değişim, emeklilerin alacakları maaş zammının daha net bir şekilde belirlenmesine olanak tanıdı.

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan yüzde 16,67 oranındaki enflasyon farkı, 2026 yılı ocak zammı için referans oluşturacak. Yıl sonu tahminlerinin yüzde 32 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, emeklilerin maaşlarında beklenen artışın yaklaşık yüzde 15,33 civarında olması bekleniyor.

Refah Payında Üzücü Gelişme

Ekonomi yönetimi, son dönemde yaptığı açıklamalarda refah payı uygulamalarının gündemde olmadığını belirtmişti. Bu durum, 2026 Ocak döneminde emekli maaş artışlarının yalnızca belirlenen enflasyon oranı ile sınırlı kalacağı anlamına geliyor. Özellikle düşük gelirli emekliler, bu gelişmeleri dikkatle izlemekte ve zam oranları konusunda endişe duymaktadır.

Emekli maaşlarının yeni zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine bağlı olarak kesinleşecek. Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri için zam hesaplamalarının temelini oluşturacak.