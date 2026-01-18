Dolar
18 Ocak 2026 Samsun Fındık Fiyatları: Çarşamba ve Terme Serbest Piyasa

18 Ocak 2026 Samsun Fındık Fiyatları: Çarşamba ve Terme Serbest Piyasa

18 Ocak 2026 Samsun Fındık Fiyatları: Çarşamba ve Terme Serbest Piyasa
Karadeniz’in önde gelen fındık üretim ve ticaret merkezlerinden biri olan Samsun’da, 18 Ocak 2026 Pazar günü serbest piyasa fındık fiyatları dikkatle takip ediliyor. Üreticiler ve tüccarlar, "Samsun fındık fiyatları bugün ne kadar?", "Samsun’da fındık kaç TL oldu?" ve "Samsun serbest piyasa fındık fiyatı" gibi soruların yanıtlarını arıyor. Ocak ayının ikinci yarısında, fındık fiyatları randıman, kalite ve ilçe bazlı talebe göre değişkenlik göstermekte.

Samsun Serbest Piyasa Fındık Fiyatları (18 Ocak 2026)

18 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Samsun’da serbest piyasada fındık fiyatları şu aralıklarda işlem görüyor: Levant kalite fındık 275 – 285 TL/kg, Sivri kalite fındık 270 – 280 TL/kg, yüksek randımanlı ürünler ise 285 TL bandına yakın fiyatlarla satılmakta. Özellikle Çarşamba ve Terme çevresinde, randımanı yüksek ve nem oranı düşük fındıkların fiyatlarının üst seviyelere yaklaştığı gözlemleniyor.

Samsun’da Fındık Fiyatlarını Etkileyen Unsurlar

Uzmanlara göre, Samsun’daki serbest piyasa fındık fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler arasında randıman ve nem oranı, Levant ve Sivri kalite dağılımı, ilçe bazlı arz ve talep dengesi, ihracatçı firmaların dönemsel alımları ile döviz kuru ve dış piyasa talebi yer alıyor. Bu durum, Samsun’un farklı ilçelerinde aynı gün içinde 10–15 TL’ye kadar varan fiyat farklılıklarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

TMO Fiyatları ile Serbest Piyasa Fiyatları Arasındaki Fark

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatları, üreticiler için önemli bir referans oluşturmaktadır. 18 Ocak 2026 itibarıyla, serbest piyasa fiyatlarının TMO’nun geçmiş dönem alım fiyatlarının üzerinde seyrettiği gözlemleniyor. Bu durum, Samsunlu üreticilerin ürünlerini büyük ölçüde serbest piyasada değerlendirmeyi tercih etmesine yol açıyor.

Fındık Fiyatlarında Kısa Vadeli Beklentiler

Piyasa değerlendirmeleri doğrultusunda, Samsun fındık fiyatlarında kısa vadede sert bir düşüş beklenmemektedir. Üreticinin elindeki ürün miktarının azalması ve ihracat talebinin devam etmesi, fiyatların mevcut seviyelerde kalmasını destekliyor. Uzmanlar, Samsun’da serbest piyasa fındık fiyatlarının önümüzdeki dönemde 270–285 TL bandında dengeleneceğini öngörüyor.

