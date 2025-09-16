ALES 3 Başvuruları İçin Geri Sayım Başladı! İşte 2025 Takvimi

Akademik kariyer hedefleyen adayların merakla beklediği ALES 3 başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2025 ALES 3 başvuruları 7 Ekim’de başlayacak ve 14 Ekim’de sona erecek.

Başvurular, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılabilecek. Ayrıca başvuru dönemini kaçıranlar için 21 Ekim’de geç başvuru imkânı sağlanacak.

ALES 3 sınavı 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10:15’te gerçekleştirilecek. Adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 150 dakika süre tanınacak.

ALES, yüksek lisans ve doktora programlarına girişin yanı sıra, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve çevirmen gibi akademik kadrolara atanmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyor.