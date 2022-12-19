DÜŞEŞ1- Mafya Sızıntısı



Tarkan ve Serkan ipe sapa gelmez iki bıçkın delikanlıdır. Yanlışlıkla internette bir suça karışmalar üzerine ahlak polisi tarafından nezerete alınırlar.Bu sırada Emniyet ünlü mafya babası Moğa İsmet'e operasyon yapmak üzeredir. Emniyet, bu sıkıntılı görevde kendi içlerinden bir zayiat vermemek için; Tarkan ve Serkan mafyaya sızmak üzere görevlendirirler. ancak Tarkan ve Serkan her konuda o kadar başarısız ve şansızlardır ki; Mafya gruplarını, emniyeti ve benzerdi bütün oluşumlar salaklıkları ile birbirine düşürürler.



TÜR: AKSİYON-KOMEDİ

CAST: Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Hayrettin Onur Gökoğuz, Korhan Herduran, Ceyda Ateş, Esma Soysal, Caner Kurtaran, Halil Söyletmez, Doğa Konakçıoğlu, Buse Korkmaz

SENARYO: Bilal Kalyoncu

YÖNMETMEN: Bilal Kalyoncu

YAPIMCI: Bilal Kalyoncu



YAPIM: 2506 Sinema Tv