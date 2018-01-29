Dünyanın gözü kulağı 31 Ocak'ta

Süper Ay, Mavi Ay ve Kanlı Ay olmak üzere üçlü ay tutulması 31 Ocak 2018 Çarşamba günü yaşanacak. En son 150 yıl önce üçü bir arada yaşanan bu tutulmaların o tarihte de Çarşamba gününe denk gelmiş olması dikkatleri çekiyor.

Gökyüzünde aynı anda yaşanacak olan bu doğa olayını izlemek isteyenler Türkiye'den de izlenip izlenmeyeceğini merak ediyor.

İstanbul'da 31 Ocak günü 16.27 itibariyle gözlemlenecek durum ne yazık ki net bir şekilde bizler tarafından gün ışığı nedeniyle seyredilemeyecek.

Türkiye'de dahil pek çok ülkenin merak ile beklediği Mavi ay 2,5 yılda bir yaşanırken, böylesi bir üçleme daha öncede ifade ettiğimiz gibi 150 yılda bir yaşanıyor.

Dünya'da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında görülen dolunay, gökbilimciler tarafından 'Mavi Ay' olarak tanımlanmıştır. Aslında Ay'ın rengi değişmemekte, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir.

'Mavi Ay' terim olarak 1946 yılında “Sky& Telescope” dergisi tarafından kullanılmıştır, ancak tanım tam olarak 'Mavi Ay'ı karşılamamıştır.

'Mavi Ay', ilk kez 1883 yılında belirgin bir şekilde görüldü ve kayıtlara geçti. Öte yandan mavi rengine en yakın 'Mavi Dolunay', 1991 yılında görüntülendi. Bir sonraki 'Mavi Ay'ın 2020 yılında yaşanması bekleniyor.

‘Süper ay' ise, Dünya'ya en yakın olduğu noktada Ay'ın normalden büyük görünmesine verilen addır. Bu olay ise 411 günde bir yaşanıyor.

Dünyanın uydusu olan Ay, dünyanın ekseni etrafında dönüyor. Ancak yörüngesi tam daire olmadığı için dönem dönem Ay, Dünya'ya yakınlaşıyor ve uzaklaşıyor. Ay ile Dünya arasındaki uzaklığın ortalama 383 bin kilometre olduğu biliniyor. 31 Ocak'ta Ay ile Dünya arasındaki uzaklık daralacak ve Ay her zamankinden daha büyük görünecek.