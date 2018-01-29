Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Dünyanın gözü kulağı 31 Ocak'ta
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Dünya - - Editör: Merve Ece İNAN

Dünyanın gözü kulağı 31 Ocak'ta

Gökyüzünde aynı anda yaşanacak olan bu doğa olayını izlemek isteyenler Türkiye’den de izlenip izlenmeyeceğini merak ediyor.

Süper Ay, Mavi Ay ve Kanlı Ay olmak üzere üçlü ay tutulması 31 Ocak 2018 Çarşamba günü yaşanacak. En son 150 yıl önce üçü bir arada yaşanan bu tutulmaların o tarihte de Çarşamba gününe denk gelmiş olması dikkatleri çekiyor.

Gökyüzünde aynı anda yaşanacak olan bu doğa olayını izlemek isteyenler Türkiye'den de izlenip izlenmeyeceğini merak ediyor.  

İstanbul'da 31 Ocak günü 16.27 itibariyle gözlemlenecek durum ne yazık ki net bir şekilde bizler tarafından gün ışığı nedeniyle seyredilemeyecek.

Türkiye'de dahil pek çok ülkenin merak ile beklediği Mavi ay 2,5 yılda bir yaşanırken, böylesi bir üçleme daha öncede ifade ettiğimiz gibi 150 yılda bir yaşanıyor.

Dünya'da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında görülen dolunay, gökbilimciler tarafından 'Mavi Ay' olarak tanımlanmıştır. Aslında Ay'ın rengi değişmemekte, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir.

'Mavi Ay' terim olarak 1946 yılında “Sky& Telescope” dergisi tarafından kullanılmıştır, ancak tanım tam olarak 'Mavi Ay'ı karşılamamıştır.

'Mavi Ay', ilk kez 1883 yılında belirgin bir şekilde görüldü ve kayıtlara geçti. Öte yandan mavi rengine en yakın 'Mavi Dolunay', 1991 yılında görüntülendi. Bir sonraki 'Mavi Ay'ın 2020 yılında yaşanması bekleniyor.

 ‘Süper ay' ise, Dünya'ya en yakın olduğu noktada Ay'ın normalden büyük görünmesine verilen addır. Bu olay ise 411 günde bir yaşanıyor.

Dünyanın uydusu olan Ay, dünyanın ekseni etrafında dönüyor. Ancak yörüngesi tam daire olmadığı için dönem dönem Ay, Dünya'ya yakınlaşıyor ve uzaklaşıyor. Ay ile Dünya arasındaki uzaklığın ortalama  383 bin kilometre olduğu biliniyor. 31 Ocak'ta Ay ile Dünya arasındaki uzaklık daralacak ve Ay her zamankinden daha büyük görünecek.

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Uyku kalitenizi arttırmak uyuduğunuz odanın sıcaklığıyla ilgili
Bir tane sigara bile kalp krizi riskini tetikliyor
115 çocuğa cinsel istismar skandalında mahkemeden önemli karar
Google'ın yapay zekaya sahip kamerası satışa çıktı
Dünyanın gözü kulağı 31 Ocak'ta
Hindistan'da MRI cihazı adamı yuttu
Gebeliği engelleyen faktörler neler
Süper Lig'de bombalar ardı ardına patlıyor
Tacizcinin ailesi, tacizciden beter çıktı
-
Çok Okunanlar
Erdoğan: Afrin operasyonu her an başlayabilir
Erdoğan: Afrin operasyonu her an başlayabilir
Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor
Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Çocuklukta yaşanan cinsel istismar vakaları tüm hayatı etkiliyor
Çocuklukta yaşanan cinsel istismar vakaları tüm hayatı etkiliyor
Sömestr dönemi çocuklar için göz doktoruna gitmenin tam zamanı
Sömestr dönemi çocuklar için göz doktoruna gitmenin tam zamanı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gebeliği engelleyen faktörler neler
Gebeliği engelleyen faktörler neler
Sağlıklı bebekler için hamilelikten üç ay önce yapılması gereken testler var
Sağlıklı bebekler için hamilelikten üç ay önce yapılması gereken testler var
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Son Haberler
Uyku kalitenizi arttırmak uyuduğunuz odanın sıcaklığıyla ilgili
Uyku kalitenizi arttırmak uyuduğunuz odanın sıcaklığıyla ilgili
Bir tane sigara bile kalp krizi riskini tetikliyor
Bir tane sigara bile kalp krizi riskini tetikliyor
115 çocuğa cinsel istismar skandalında mahkemeden önemli karar
115 çocuğa cinsel istismar skandalında mahkemeden önemli karar
Google'ın yapay zekaya sahip kamerası satışa çıktı
Google'ın yapay zekaya sahip kamerası satışa çıktı
Dünyanın gözü kulağı 31 Ocak'ta
Dünyanın gözü kulağı 31 Ocak'ta
Hindistan'da MRI cihazı adamı yuttu
Hindistan'da MRI cihazı adamı yuttu
Gebeliği engelleyen faktörler neler
Gebeliği engelleyen faktörler neler
Süper Lig'de bombalar ardı ardına patlıyor
Süper Lig'de bombalar ardı ardına patlıyor
Tacizcinin ailesi, tacizciden beter çıktı
Tacizcinin ailesi, tacizciden beter çıktı
Kaşıma fırçasından sızan elektrik 14 gebe ineği telef ett
Kaşıma fırçasından sızan elektrik 14 gebe ineği telef ett
Amerikalı komutan rest çekti; Çekilmeyeceğiz
Amerikalı komutan rest çekti; Çekilmeyeceğiz
Kulak çınlamasının altında hangi hastalıklar yatıyor
Kulak çınlamasının altında hangi hastalıklar yatıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık