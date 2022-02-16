Dünya Tenis'de Türkiye'yi seçti

Uluslararası Tenis Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, BNP Paribas sponsorluğunda gerçekleşen iki Billie Jean king Cup Grup 1 karşılaşması ve Belçika-Belarus Elemeleri olmak üzere üç farklı etkinlik Nisan ayında Antalya'da düzenlenecek

Türkiye Tenis Federasyonu, 11-16 Nisan tarihleri arasında Avrupa/Afrika Grup1, Asya/Okyanusya Grip 1 ve Belzika-Belarus Eleme karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak. Kadınlarda Milli Takımlar düzeyinde gerçekleşen organizasyonda dünya yıldızları ülkelerini Türkiye'de temsil edecekler. A Milli Kadın Takımımız da Avrupa/Afrika Grup1'de play-off'lara yükselme mücadelesi verecek. Antalya'da gerçekleşecek organizasyon ile ilk kez birden fazla Grup 1 ğetkinliği aynı yerde düzenlenmiş olacak.



Millilerimizin grubu olan Avrupa/Afrika Grup 1'de Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Sırbistan, Slovenya ve İsveç olmak üzere toplamda 11 ülke karşılaşacak. Asya/Okyanusya Grup 1'de, Çin, Hindistan, Japonya, Kore, Yeni Zellanda olmak üzere 6 ülke yarışacak. Belçika ve Belarus ise Finallere yükselmek için Eleme grubunda karşılaşacak.

Dünya 2 numasarı Belaruslu raket Anyna Sabalerka, dünya 6 numarası Estonyalı Anett Kontavelt, Klasmanın 17. basamağındaki dünya eski 1 numarası Belaruslu raket Victoria Azerenka, düya 22 numarası Belçikalı tenisçi Elise Wertens, dünya 26 numarası Slovenyalı tenisçi Tamara Çidansek, dünya eski 1 numarası Japon raket Naomi Osaka geçmiş yıllarda ülkelerini Billie Jean King Cup'da temsil etmiş yıldız isimlerden bir kaçı.