Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Dünya Tenis'de Türkiye'yi seçti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Dünya Tenis'de Türkiye'yi seçti

Uluslararası Tenis Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, BNP Paribas sponsorluğunda gerçekleşen iki Billie Jean king Cup Grup 1 karşılaşması ve Belçika-Belarus Elemeleri olmak üzere üç farklı etkinlik Nisan ayında Antalya'da düzenlenecek.

Uluslararası Tenis Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, BNP Paribas sponsorluğunda gerçekleşen iki Billie Jean king Cup Grup 1 karşılaşması ve Belçika-Belarus Elemeleri olmak üzere üç farklı etkinlik Nisan ayında Antalya'da düzenlenecek

teniz4

Türkiye Tenis Federasyonu, 11-16 Nisan tarihleri arasında Avrupa/Afrika Grup1, Asya/Okyanusya Grip 1 ve Belzika-Belarus Eleme karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak. Kadınlarda Milli Takımlar düzeyinde gerçekleşen organizasyonda dünya yıldızları ülkelerini Türkiye'de temsil edecekler. A Milli Kadın Takımımız da Avrupa/Afrika Grup1'de play-off'lara yükselme mücadelesi verecek. Antalya'da gerçekleşecek organizasyon ile ilk kez birden fazla Grup 1 ğetkinliği aynı yerde düzenlenmiş olacak.

tenis kapak


Millilerimizin grubu olan Avrupa/Afrika Grup 1'de Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Sırbistan, Slovenya ve İsveç olmak üzere toplamda 11 ülke karşılaşacak. Asya/Okyanusya Grup 1'de, Çin, Hindistan, Japonya, Kore, Yeni Zellanda olmak üzere 6 ülke yarışacak. Belçika ve Belarus ise Finallere yükselmek için Eleme grubunda karşılaşacak.

tenis1

Dünya 2 numasarı Belaruslu raket Anyna Sabalerka, dünya 6 numarası Estonyalı Anett Kontavelt, Klasmanın 17. basamağındaki dünya eski 1 numarası Belaruslu raket Victoria Azerenka, düya 22 numarası Belçikalı tenisçi Elise Wertens, dünya 26 numarası Slovenyalı tenisçi Tamara Çidansek, dünya eski 1 numarası Japon raket Naomi Osaka geçmiş yıllarda ülkelerini Billie Jean King Cup'da temsil etmiş yıldız isimlerden bir kaçı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Dünya Tenis'de Türkiye'yi seçti
Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever oldu
Karaköy Tüneli 147 Yaşında
Ayrı Dünyalar
Sen Şarkını Söyle 2
Sen Şarkını Söyle 2
Sen Şarkını Söyle 2
Sen Şarkını Söyle 2
İstanbul'a Hizmet Verecek Projeler Veto Yedi
-
Çok Okunanlar
Ozan Tufan sözleşme aşamasında
Ozan Tufan sözleşme aşamasında
Beşiktaş'tan Mensah yalanlaması
Beşiktaş'tan Mensah yalanlaması
Libya teskeresi Meclis'e
Libya teskeresi Meclis'e
Babel'den Galatasaray itirafı
Babel'den Galatasaray itirafı
Yunus Mallı Beşiktaş'a
Yunus Mallı Beşiktaş'a
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Dünya Tenis'de Türkiye'yi seçti
Dünya Tenis'de Türkiye'yi seçti
Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever oldu
Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever oldu
Karaköy Tüneli 147 Yaşında
Karaköy Tüneli 147 Yaşında
Ayrı Dünyalar
Ayrı Dünyalar
Sen Şarkını Söyle 2
Sen Şarkını Söyle 2
Sen Şarkını Söyle 2
Sen Şarkını Söyle 2
Sen Şarkını Söyle 2
Sen Şarkını Söyle 2
Sen Şarkını Söyle 2
Sen Şarkını Söyle 2
İstanbul'a Hizmet Verecek Projeler Veto Yedi
İstanbul'a Hizmet Verecek Projeler Veto Yedi
Kartepe Zeray Projesiyle Değer Kazanacak
Kartepe Zeray Projesiyle Değer Kazanacak
Şapka'nın Dört Asırlık Serüveni
Şapka'nın Dört Asırlık Serüveni
Çığlık 5
Çığlık 5

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji