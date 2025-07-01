Dolar/TL, yeni işlem gününe sınırlı bir yükselişle başladı. Saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artış gösteren kur 39,8540 seviyesinde işlem görüyor.

Önceki gün düşüş eğiliminde hareket eden kur, günü yüzde 0,2 azalışla 39,8120’den tamamlamıştı. Bugün ise döviz kurlarında hafif yukarı yönlü bir seyir izleniyor. Aynı dakikalarda avro/TL 46,9810, sterlin/TL ise 54,8120 seviyelerinden alıcı buluyor.

Dolar endeksinde yatay pozitif görünüm

Dolar endeksi de yüzde 0,1 oranında artarak 96,8 seviyesine yükseldi. ABD’nin ticaret politikalarındaki belirsizlik devam etse de, küresel çapta uzlaşma ihtimalleri fiyatlamalarda etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın belirsiz söylemleri ise yatırımcıların temkinli kalmasına neden oluyor.

Merkez bankası yetkililerinden gelecek açıklamalar bekleniyor

Bugün, Avrupa Merkez Bankası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Merkez Bankacılığı Forumu dikkatle takip edilecek. Etkinlikte Fed Başkanı Jerome Powell, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ve Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda’nın açıklamaları piyasaların yönü açısından belirleyici olabilir.

Yatırımcılar, para politikalarına dair ipuçları ararken, bu konuşmaların döviz kurlarında oynaklığa yol açabileceği öngörülüyor.

Veri gündemi piyasaların takibinde

Günün devamında dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile birlikte, Avro Bölgesi enflasyon oranı ve ABD JOLTS açık iş sayısı gibi önemli veriler izlenecek.

Uzmanlar, bu verilerin döviz piyasalarında kısa vadeli yön arayışında belirleyici olabileceğini ifade ediyor.