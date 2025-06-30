

Türkiye ile Azerbaycan Sayıştayları, denetim alanındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Gaziantep’te önemli bir protokole imza attı. İki ülkenin Sayıştay başkanlarının katılımıyla düzenlenen törende, üç yılı kapsayan "İş Birliği Eylem Planı" resmen devreye alındı.

25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde düzenlenen törende konuşan Sayıştay Başkanı Metin Yener, “İki kardeş ülkenin yüksek denetim kurumları olarak iş birliğimizi somut bir planla derinleştiriyoruz. Gaziantep’i bu tören için seçmemiz, şehrin ekonomik ve sosyal dinamizminin sembolik anlamı büyük.” ifadelerini kullandı.

Yener, bu protokolle birlikte ortak denetimler, eğitim programları ve çalıştaylar gerçekleştirileceğini belirtti. Üç yıllık plan kapsamında iki kurum, deneyim paylaşımını artıracak ve ortak sorunlara çözüm arayacak.

Azerbaycan Hesablama Palatası Başkanı Vugar Gulmammadov ise Türkiye ile ilişkilerinin dostluk değil kardeşlik düzeyinde olduğunu vurguladı. Gulmammadov, "Bu iş birliği iki halkın birlikte kalkınması açısından stratejik bir adımdır." dedi.

Katılım yoğun oldu

Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte ayrıca “Antep Savunmasının bayrak şehidi: Mehmet Said Şahinbey” sergisinin de açılışı yapıldı.