Almanya'da haziran ayına ilişkin öncü enflasyon verileri açıklandı. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, yıllık enflasyon oranı mayıstaki yüzde 2,1 seviyesinden haziranda yüzde 2’ye geriledi. Bu oran, piyasalarda beklenen yüzde 2,2'nin altında gerçekleşti.

Enflasyon, aylık bazda ise değişmeyerek sabit kaldı. Avrupa Birliği uyumlu TÜFE ise haziranda aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yine yüzde 2 olarak ölçüldü.

Haziranda gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı. Enerji fiyatlarında ise yüzde 3,5’lik bir düşüş gözlendi. Enerji ve gıda hariç hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 2,7 oldu. Hizmet enflasyonu da mayıstaki yüzde 3,4’ten yüzde 3,3’e gerileyerek hafif bir düşüş kaydetti.

Enflasyondaki bu yavaşlama, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2’lik hedefiyle uyumlu bir seyir izliyor.

Faiz kararı beklentisi değişmedi

ECB, enflasyona karşı son iki yılda uyguladığı sıkı para politikasının ardından haziran ayı başında üç temel politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmişti. Mevduat faizi yüzde 2,25’ten yüzde 2 seviyesine düşürüldü.

Bankanın 24 Temmuz’da açıklayacağı yeni faiz kararında oranları sabit tutması bekleniyor. Analistlere göre, Almanya’daki mevcut fiyat istikrarı, ECB’nin faiz indirimi sürecinde temkinli adımlar atmasına zemin hazırlıyor.

Almanya’da enflasyon 2023 ortasında yüzde 6,4 seviyesini görmüş, Eylül 2024’te yüzde 1,6’ya kadar gerilemişti. Son aylarda tekrar yükselme eğilimi gösterse de haziran itibarıyla yeniden hedef seviyeye döndü.