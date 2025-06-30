Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bilgilendirme amaçlı hazırladığı ve alım satıma konu olmayan döviz kurlarını içeren güncel döviz kuru tablosunu yayımladı.

Tabloya göre, Türk lirası karşısında değeri en yüksek para birimleri arasında 105,45 lirayla Bahreyn dinarı (BHD), 103,31 lirayla Umman riyali (OMR) ve 56,10 lirayla Ürdün dinarı (JOD) yer aldı. Bunları sırasıyla 31,21 lirayla Singapur doları (SGD) ve 24,11 lirayla Yeni Zelanda doları (NZD) izledi.

Diğer dikkat çeken döviz cinslerinden bazıları ise şöyle:

Polonya zlotisi (PLN): 10,99 TL

Yeni İsrail şekeli (ILS): 11,79 TL

Tunus dinarı (TND): 13,74 TL

Gürcistan larisi (GEL): 14,61 TL

Malezya ringgiti (MYR): 9,44 TL

Kur değeri düşük olan para birimleri arasında ise Vietnam dongu (VND) 0,00152 TL, Suriye lirası (SYP) 0,00306 TL ve Endonezya rupisi (IDR) 0,00245 TL ile en alt sıralarda yer aldı.

TCMB’nin bu kur tablosu, döviz işlemlerinde referans niteliği taşımamakla birlikte bilgilendirme amacıyla yayımlanıyor ve alım-satım işlemlerinde kullanılamıyor.