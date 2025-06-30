Türkiye-Afrika Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Türk Eximbank ile Afrika Finans Kurumu (AFC) arasında altyapı ve yenilenebilir enerji projelerini kapsayan stratejik ortaklık masaya yatırıldı. “Türkiye-Afrika İş Birliği: Altyapı Gelişimi İçin Ortaklıkların Derinleştirilmesi” temasıyla yapılan oturumda, iki taraf kıtada sürdürülebilir kalkınmayı destekleme taahhüdünü yineledi.

1,5 milyar dolarlık destek sağlandı

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Afrika kıtasına yönelik yatırım stratejilerinde büyük bir ivme kazanıldığını belirterek, “2010’dan bu yana Afrika’da hayata geçen projelere toplam 1,5 milyar dolarlık finansman sağladık” dedi. Güney, bu projelerin özellikle enerji, yenilenebilir enerji ve ulaştırma alanlarında yoğunlaştığını vurguladı.

Türkiye’nin Afrika açılımına paralel olarak, Eximbank’ın da bölgedeki ticari ilişkileri desteklemeye devam edeceğini belirten Güney, “Projelerde sosyal fayda ve sürdürülebilirlik ilkelerini öncelikli olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

AFC: Türk iş dünyasına güveniyoruz

Afrika Finans Kurumu Başkanı Samaila Zubairu ise Türk şirketlerinin uygulama kabiliyetine güvendiklerini belirterek, “Bizim piyasa bilgimiz ve Türkiye’nin iş dünyasındaki güçlü uygulama kapasitesi, kıta için büyük fırsatlar sunuyor” dedi.

Zubairu, yeşil enerji ve çevreci çözümlere öncelik verdiklerini belirtti. Özellikle hibrit enerji kullanılan ve düşük karbon ayak izine sahip projelere yatırım yaptıklarını dile getirdi. “Afrika’nın en büyük yeşil bakır madeni gibi sürdürülebilir projelere imza atıyoruz, Türk ortaklarımızla bu alanda daha fazla iş birliği planlıyoruz” diye konuştu.