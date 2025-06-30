Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İran ile İsrail arasında sağlanan mutabakatın devamının ve ateşkesin ihlal edilmemesinin Türkiye için stratejik öncelik taşıdığını söyledi.

“İki devletli çözüm temelinde barış sağlanmalı”

Gazze'deki trajedinin sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, “Ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı bir barışın tesisi bizim için hayati önemde. Gazze'de yaşanan insanlık dramının artık son bulması gerekiyor” dedi.

İngiltere ile ortak vizyon, ortak hedefler

Fidan, Türkiye ile İngiltere'nin savunma sanayii, dış ticaret ve teknoloji başta olmak üzere birçok stratejik alanda yakın iş birliği içinde olduğunu kaydetti. İki ülke arasında 30 milyar dolarlık dış ticaret hedefinin yaklaştığını belirten Fidan, Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesiyle ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirileceğini ifade etti.

“Eurofighter iş birliği iyi gidiyor”

Savunma sanayi iş birliğine değinen Fidan, Eurofighter projesi ve diğer ortak çalışmaların başarıyla sürdüğünü belirterek, İngiliz ve Türk kurumlarının bu alanda etkin şekilde çalıştığını dile getirdi.

Suriye'de istikrar için ortak adımlar

İngiltere’nin Suriye yaptırımlarını kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Fidan, “Suriye’ye yönelik yapılacak her olumlu adım, hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sağlayacaktır. Bu alanda da İngiltere ile iş birliğimizi artıracağız” diye konuştu.