Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikası stratejisini güncelleyerek yüzde 2’lik enflasyon hedefini korurken, hem yüksek hem de düşük enflasyon sapmalarına aynı kararlılıkla müdahale edeceğini duyurdu. Yeni stratejiyle birlikte ECB, küresel belirsizliklere karşı daha esnek ve sağlam bir para politikası çerçevesi oluşturmayı hedefliyor.

Enflasyonda iki yönlü hassasiyet

Stratejik gözden geçirmenin ardından yapılan açıklamada, ECB'nin artık yalnızca yüksek enflasyona karşı değil, düşük enflasyon dönemlerinde de güçlü adımlar atacağının altı çizildi. Bu yaklaşımın, beklentilerin bozulmasını ve fiyat istikrarının zedelenmesini önlemeye yönelik olduğu belirtildi.

Tüm araçlar kullanılacak, esneklik artacak

ECB Yönetim Konseyi, gelecekte de tüm para politikası araçlarını kullanabileceğini vurgularken, bu araçların etkisi ve orantılılığına yönelik sürekli bir değerlendirme yapılacağı kaydedildi. Özellikle jeopolitik riskler, demografik değişimler, iklim krizi ve yapay zekâ gibi yapısal dönüşümlerin enflasyon üzerinde belirsizlik yarattığı ifade edildi.

Lagarde’dan güçlü mesaj: “Fiyat istikrarı için kararlıyız”

ECB Başkanı Christine Lagarde, yapılan revizyonun bankaya “daha sağlam bir temel” kazandırdığını belirtti. Lagarde, “Yeni ortam birçok endişe yaratıyor olabilir, ancak fiyat istikrarına olan bağlılığımız konusunda Avro Bölgesi vatandaşlarının kaygılanmasına gerek yok,” dedi. Lagarde ayrıca, ECB’nin para politikası araçlarını ve düşünce yapısını yeni koşullara göre güncel tuttuğuna dikkat çekti.

Bir sonraki gözden geçirme 2030’da

ECB, para politikası stratejisini en son 2021’de revize etmişti. Yeni dönemde uygulamaların daha çevik, esnek ve yapısal değişimlere uyumlu olması planlanıyor. Bir sonraki stratejik gözden geçirmenin ise 2030 yılında yapılması öngörülüyor.