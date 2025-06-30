Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye hem havadan hem karadan çok sayıda ekip sevk edildi.

AVM boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı

Alevlerin yaklaştığı bir alışveriş merkezi tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerin hızlı ulaşımını sağlamak için Bodrum-Turgutreis kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopter, uçak ve arazözlerle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yoğun mücadelesi devam ediyor

Yangını kontrol altına almak için ekipler bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Rüzgar nedeniyle müdahale güçleşirken, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.