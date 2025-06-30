İsrail ordusunun Gazze kentinin Sabra Mahallesi’nde, hayır kuruluşları tarafından insani yardım için kullanılan bir depoyu bombalaması sonucu en az 10 Filistinli hayatını kaybetti.

El-Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarına göre, yardım dağıtımı için kullanılan depo saldırının hedefi oldu. Hayatını kaybedenlerin sivil olduğu ve çoğunun gıda almak için bölgede bulunduğu bildirildi.

İnsani yardım noktaları hedefte

Gazze’ye uyguladığı abluka ve yardım engellemeleriyle eleştirilen İsrail, sivillerin gıda ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşmaya çalıştığı insani yardım merkezlerini sık sık hedef alıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar insani yardım noktalarında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 583’e yükseldi. Aynı saldırılarda 4 binden fazla kişi yaralandı.

Saldırılarda bilanço ağırlaşıyor

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’in bombardımanlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 56 bin 500’e, yaralı sayısı ise 133 bin 419’a ulaştı.

Sivil kayıpların artması, uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmaya devam ediyor.