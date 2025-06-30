Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı mayıs ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirerek, iş gücü piyasasında olumlu seyrin devam ettiğini ve istihdam artışının sürdüğünü vurguladı.

İşsizlik oranı yüzde 8,4’e geriledi

Yılmaz, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesine düştüğünü belirtti. İşsizlikteki düşüşün, Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinin de altında seyrettiğine dikkat çekti.

İstihdam 32,5 milyonu aştı

İstihdam oranının yüzde 49’a yükseldiğini, istihdam edilen kişi sayısının bir ayda 100 bin artarak 32,5 milyonun üzerine çıktığını belirten Yılmaz, genç işsizlik oranının da yüzde 15,4’e gerilediğini aktardı.

Hedef: Kalıcı refah ve daha güçlü iş gücü piyasası

Yılmaz, “Dezenflasyon sürecinde kararlılıkla ilerlerken, iş gücü piyasasını daha da güçlendirecek adımlarla işsizliği azaltmayı ve insan odaklı kalkınma politikalarıyla sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz” dedi.