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Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü 4 yaralı
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Gündem - - Editör: Tuğçe GÜREL

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü 4 yaralı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Demir ve Özen ailelerinin bireyleri Hani ilçe merkezindeki 15 Temmuz Parkı yakınlarında karşı karşıya geldi. Aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü.

3 Kişi Canından Oldu

Yaşanan olayda Sedat, İsa ve Fırat Demir hayatını kaybederken 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Hani Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavilerine devam edilirken polis yaşanan olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.


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