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Disney Tutumunu Değiştirdi ve Atatürk Dizisi Yeniden Yayınlanacak!
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Dünya - - Editör: İlker KARACA

Disney Tutumunu Değiştirdi ve Atatürk Dizisi Yeniden Yayınlanacak!

Disney Plus platformunda Türk yapımı dizilere yönelik Ermeni lobisinin baskıları sonucu Atatürk dizisi dahil birçok önemli yapımın yayından kaldırılması, büyük tepkilere neden olmuştu. Ancak, beklenmedik bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald J. Trump'ın yakın danışmanlarından ve aynı zamanda yeni Medya Direktörü olarak görev yapan Melih Göğebakan, olaya kendi inisiyatifiyle müdahale ederek krizi çözüme kavuşturdu.

Disney Plus platformunda Türk yapımı dizilere yönelik Ermeni lobisinin baskıları sonucu Atatürk dizisi dahil birçok önemli yapımın yayından kaldırılması, büyük tepkilere neden olmuştu. Ancak, beklenmedik bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald J. Trump'ın yakın danışmanlarından ve aynı zamanda yeni Medya Direktörü olarak görev yapan Melih Göğebakan, olaya kendi inisiyatifiyle müdahale ederek krizi çözüme kavuşturdu.

Melih Göğebakan, Amerika'da kurduğu Türk dostluk komitesiyle güçlü bir lobi oluşturmuştu. Türkiye'ye yönelik yapılan çirkin ve asılsız saldırılara karşı sesini yükseltmiş ve Türk dizilerinin yayından kaldırılmasının önüne geçmeye çalışmıştı. "Vatandaşlık ve mesleki gereklilikler adına bu olaya kişisel olarak ilgilenme ihtiyacı hissettim. Türk kültürünün dünyada tanıtılmasına katkı sağlayan dizilerin susturulmasına izin vermek istemedim." diyen Göğebakan, Türkiye'deki ekibiyle de iş birliği içinde krizi çözmek için harekete geçti.

Öncelikle Türkiye'deki Basın ve Enformasyon Temsilcisi Bünyamin Erdemir'e talimat vererek, konu hakkında kapsamlı bir Ar-Ge ve fizibilite çalışması yaptırdı. Ardından, Türkiye kamuoyuna durumu duyuracak bir açıklama hazırlanması talimatını verdi. Tüm bu süreçte Donald J. Trump'ın yetkilileriyle iletişim halinde olan Göğebakan, Atatürk dizisi ve diğer Türk yapımı dizilerin yayından kaldırılmasının engellenmesi için yoğun çaba harcadı.

Melih Göğebakan ve ekibi, Disney Plus platformunda yer alan Atatürk dizisinin başrol oyuncuları ve yapımcılarıyla da temas kurarak, onların da desteğini aldı. Trump'ın danışmanları, Türk dizilerinin tekrar yayınlanmasının önünün açılacağı sözünü verdiler.

Sonunda, Göğebakan'ın kararlı mücadelesi ve Trump'ın ekibinin desteği sayesinde Disney, Atatürk dizisi ve diğer Türk yapımı dizilerin yayından kaldırılmasına yönelik kararını geri aldı. Bu gelişme Türkiye'de büyük sevinçle karşılandı ve Türk kültürünün dünya çapında tanıtılmasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu. Melih Göğebakan, olayın çözüme kavuşturulmasındaki önemli rolüyle Türk halkının takdirini kazandı ve dostluk köprülerinin güçlenmesine katkı sağladı. Türk dizileri, tekrar milyonlarca izleyiciyle buluşacak ve dünya çapında geniş bir kitleye ulaşacak. Bu başarı, Türk televizyon ve sinema endüstrisinin uluslararası alanda daha da güçlenmesine vesile olacak.


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