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'Disney Plus'ın Atatürk Dizisi Tepkisi: Sözde Muhalifler ve Sanat Camiasının Sessizliği Tartışılıyor'
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Dünya - - Editör: İlker KARACA

'Disney Plus'ın Atatürk Dizisi Tepkisi: Sözde Muhalifler ve Sanat Camiasının Sessizliği Tartışılıyor'

Disney Plus'ın Atatürk dizisi konusundaki tutumu, Türkiye'de ve sanat camiasında tepkilere neden oldu.

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Disney Plus'ın Atatürk dizisi konusundaki tutumu, Türkiye'de ve sanat camiasında tepkilere neden oldu. Atatürk'ü seven ve Atatürkçü olduklarını dile getiren bazı sanatçılar, bu konudaki sessizlikleri nedeniyle eleştiriliyor.

Gelen haberlere göre, Disney Plus, 9 milyon dolar harcadığı Atatürk dizisini ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçti. Ancak Türkiye'de dizinin FOX TV'de yayınlanacağı duyuruldu. Bu karar, bazı kesimlerde kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Atatürk'ü seven sözde muhalifler ve sanat camiasının, diğer olaylarda sosyal medya hesapları üzerinden hükümete yönelttikleri eleştirilere rağmen bu konuda sessiz kalmaları, çifte standart olarak yorumlanıyor. Disney Plus içindeki Ermeni lobilerinin baskıları sonucu dizi yalnızca Türkiye'de izlenebilecek şekilde yayınlanacak olması, tepkileri daha da artırdı.

Sosyal medyada başlatılan 'DisneyBoykot' etiketi, bazı vatandaşların Disney Plus üyeliklerini iptal etmesine neden oldu. Bu tepkilere rağmen, sanat camiasından Atatürk sevdalısı olarak bilinen bazı isimlerin, Disney ile işbirliği yapmaları ve konuyla ilgili sessiz kalmaları eleştiriliyor. Tarkan'ın Disney Plus reklamında yer alması ve Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik filminin yayın haklarını Disney'e satması, tepkilerin artmasına sebep oldu.

Bu süreçte, Atatürk sevgisiyle bilinen sanatçıların neden sessiz kaldığı ve Ermeni lobisine karşı tepki göstermediği merak ediliyor. Kamuoyu, bu soruların yanıtlarını beklerken, RTÜK de konuyu incelemeye alarak Disney Plus'tan savunma talep etti.

Sonuç olarak, Atatürk'ü sevenler arasında Disney Plus'ın Atatürk dizisi konusundaki tavrı hala tartışılıyor ve seslerini yükseltmeyen sanat camiasına yönelik eleştiriler sürüyor.


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