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Diş gıcırdatma ve diş sıkmanın altında stres yatıyor
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Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

Diş gıcırdatma ve diş sıkmanın altında stres yatıyor

Uzmanlar gün içerisinde yaşanan sıkıntıların ve yorgunluğun diş sıkma veya gıcırdatma olarak kendini gösterdiğini dile getirirken, diş sıkmanın özel bir nedeni olmadığını da ifade ediyor.

Çoğunlukla diş sıkmanın stres kaynaklı olarak ortaya çıktığının üzerinde duran uzmanlar, kişinin diş sıkmasının stres seviyesi, psikolojik durumu ve alışkanlıklarıyla bağlı olarak hemen hemen tüm yaş gruplarında gözlemlenebildiğini vurguluyor.

Bu durumun kendi kendine geçemeyeceğinin de altını çizen uzmanlar, diş sıkmanın çoğunlukla psikolojik kaynaklı bir rahatsızlık olduğunu dile getiriyor.

Aceleci, titiz ve agresif kişilerde diş gıcırdatmanın daha fazla gözlemlendiğini savunan uzmanlar, duygusal stres, kuvvetli pişmanlık, obsesyon, uykusuzluk, her türlü gerginlik hali ve kıskançlık gibi durumlar diş gıcırdatmasına sebep olabileceğini hatırlatıyor.

Yetersiz ve dengesiz beslenme, parazitler ve endokrin bozukluklarının da diş sıkmasına neden olduğunu kaydeden uzmanlar, diş yapısında doğuştan bozuklukların olması veya sonradan yapılan protez ve dolgulardan kaynaklanan bozukluklar diş sıkmasına neden olabilir. Ancak uyurken diş sıkma genetik bir hastalık olmadığını açıklıyor. 

Kadın ve erkeklerde diş sıkmasının görülme oranında belirgin bir farkın olmadığını ancak 20-35 yaş aralığındaki genç erişkinlerde daha çok görüldüğünü vurgulayan uzmanlar, diş sıkması genç erişkinlerde yüzde 50 civarında görülürken, bu oran çocuklarda yüzde 15 civarında olduğunun altını çiziyor.

Diş gıcırdatması tedavisinde birinci basamağın diş sıkmasına neden olabilecek faktörlerin tespit edilmesi olduğunu kaydeden uzmanlar, öncelikle fiziksel muayene yapılmalı ve diş yapısında bir problem varsa buna göre tedavi programı hazırlanmalı. Çoğunlukla diğer tedavi basamaklarına gerek kalmadan sadece diş yapısındaki bozukluklar giderilerek sorun ortadan kaldırılabileceğini açıklıyor. 


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