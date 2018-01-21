Çocuklarını soğuk hava ile cezalandıran anne babanın cezası arttırıldı

Çocuklarına kötü muamele yaptığı gerekçesiyle söz konusu fiili gerçekleştiren anneye Bürüksel Mahkemesi tarafından 6 yıl ve olaya müdahale etmediği gerekçesiyle çocukların ise üvey babaya 5 yıllık hapis cezası verilmişti. Söz konusu cezaları savcılık az buldu.

Savcılığın itirazını değerlendiren temyiz mahkemesi, savcılığa hak verirken, anne ile üvey baba hakkında verilen cezanın az olduğuna hükmeden mahkeme, her ikisinin de koşulsuz 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

2016 yılında Hristiyan dünyasının en önemli dini bayramı olan Noel'in ikinci günü Brüksel'de yaşanan olayda, Belçikalı çift gece mutfaktan izinsiz yiyecek aldığı gerekçesiyle 6 yaşındaki erkek çocuğuna, pijamalarıyla odasının balkonunda bekleme cezası vermişti.

Aralık ayında oldukça soğuk bir havada yaklaşık 15 saat balkonda kalan çocuk, bilincini kaybederek fenalaştı. Bunun üzerine ambulans çağıran anne ile üvey baba, çocuğun düştüğünü öne sürdü.

Vücut ısısı 27 dereceye düşen ve ağır beslenme yetersizliği belirlenen 6 yaşındaki çocuk, yapılan müdahale sonucu hayata döndürüldü.

Uzun süre yoğun bakımda kalan çocuğun ikiz kız kardeşi de açlıktan bitkin düşmüş bir halde bulundu. Kız çocuğunda istismar izlerine rastlandı.

Yapılan inceleme sonunda çocukların kötü muamele gördüğü belirlendi. Çocuk istismarı gerekçesiyle gözaltına alınan anne ve üvey baba hakkında soruşturma başlatıldı.

Mahkemeye göre Belçikalı çift, çocukları cezalandırmak için düzenli olarak aç bıraktı ve onları soğuk su ile duş almaya da zorladı. Belçikalı çift, yaptıkları davranışın normal olduğunu savundu.